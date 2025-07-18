MEB takvimi açıkladı! 10 Kasım kararı tartışma yarattı... CHP'den sert tepki: "Yazıklar olsun"

Son günlerde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile CHP arasındaki sular durulmuyor. LGS tartışmalarıyla başlayan sürecin ardından CHP ile Bakan Tekin yeni eğitim öğretim yılı takvimi nedeniyle karşı karşıya geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. Takvime göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül Pazartesi başlayacak. Öğrenciler için ise birinci dönem 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.



CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca



ARA TATİL 10 KASIM'DA BAŞLIYOR! CHP'DEN TEPKİ GELDİ

Takvimde birinci dönem ara tatilinin 10 Kasım'da, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümünde başlayacak olması CHP'nin tepkisini çekti.

CHP'Lİ KARACA: "YAZIKLAR OLSUN"

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, kararın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı’na sert tepki gösterdi. Karaca, "Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 Eğitim-Öğretim yılı takvimini açıkladı! Birinci dönem ara tatili 10 KASIM günü başlatılıyor. Kurtarıcımız ve kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümünde, anma törenlerinin yapılacağı gün ‘tatil’ başlatılıyor. Okullarda anma etkinlikleri yapılacağı gün tatil ilan etmek ne demek? Yazıklar olsun!" dedi.