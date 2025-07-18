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MEB takvimi açıkladı! 10 Kasım kararı tartışma yarattı... CHP'den sert tepki: "Yazıklar olsun"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini onayladı. Onaylanan takvime göre 10 Kasım'da öğrenciler için ara tatil başlayacak. Bu durum CHP ile Bakan Tekin'i yine karşı karşıya getirdi. Takvime CHP'den sert eleştiri geldi. CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, "Yazıklar olsun" dedi.

MEB takvimi açıkladı! 10 Kasım kararı tartışma yarattı... CHP'den sert tepki: "Yazıklar olsun"
Melih Kadir Yılmaz

Son günlerde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile CHP arasındaki sular durulmuyor. LGS tartışmalarıyla başlayan sürecin ardından CHP ile Bakan Tekin yeni eğitim öğretim yılı takvimi nedeniyle karşı karşıya geldi.

MEB takvimi açıkladı! 10 Kasım kararı tartışma yarattı... CHP den sert tepki: "Yazıklar olsun" 1

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. Takvime göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül Pazartesi başlayacak. Öğrenciler için ise birinci dönem 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

MEB takvimi açıkladı! 10 Kasım kararı tartışma yarattı... CHP den sert tepki: "Yazıklar olsun" 2
CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca

ARA TATİL 10 KASIM'DA BAŞLIYOR! CHP'DEN TEPKİ GELDİ

Takvimde birinci dönem ara tatilinin 10 Kasım'da, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümünde başlayacak olması CHP'nin tepkisini çekti.

MEB takvimi açıkladı! 10 Kasım kararı tartışma yarattı... CHP den sert tepki: "Yazıklar olsun" 3

CHP'Lİ KARACA: "YAZIKLAR OLSUN"

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, kararın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı’na sert tepki gösterdi. Karaca, "Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 Eğitim-Öğretim yılı takvimini açıkladı! Birinci dönem ara tatili 10 KASIM günü başlatılıyor. Kurtarıcımız ve kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümünde, anma törenlerinin yapılacağı gün ‘tatil’ başlatılıyor. Okullarda anma etkinlikleri yapılacağı gün tatil ilan etmek ne demek? Yazıklar olsun!" dedi.

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Gülizar Biçer Karaca CHP meb yusuf tekin
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