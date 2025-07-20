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MEB tarafından hazırlanan Eğitim ve Kültür Yayınları Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Eğitim ve Kültür Yayınları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle kültür yayınlarının seçimi, incelenmesi ve yayımlanması süreçlerinde görev alacak kurulların yapısı ve çalışma usulleri yeniden düzenlendi.

MEB tarafından hazırlanan Eğitim ve Kültür Yayınları Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Kültür Yayınları Yönetmeliği'nin Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu. Yönetmelik kapsamında MEB bünyesinde Danışma Kurulu, Yayın Kurulu ve yayın inceleme komisyonları oluşturulacak. Danışma Kurulu, bakan onayıyla belirlenecek; üyeleri arasında Bakanlık personeli ile dışarıdan kültür yayıncılığı alanında deneyimli isimler yer alacak. Kurula bakan veya bakan yardımcısı başkanlık edecek. Danışma Kurulu, Milli Eğitim Şurası kararları ile milli eğitim politikaları doğrultusunda kültür yayınlarına ilişkin tavsiye kararları alacak. Bu kararlar ise Yayın Kurulu tarafından değerlendirilecek.

KURULUN YAPISI VE İŞLEYİŞİYLE İLGİLİ KURALLAR AÇIKLANDI

Yayın Kurulu, merkez teşkilatında görevli en az 13 personelden oluşacak. Kurul, yayımlanması istenen eserlerle ilgili nihai kararı verecek. Telif, tercüme, işlenme ve derleme eserler ile daha önce yayımlanmış ve baskısı tükenmiş eserlerin yeniden yayımlanmasına yönelik başvurular, bu kurul tarafından değerlendirilecek. Yayın Kurulu üyeleri ise kendi eserlerini yayımlatmak üzere başvuruda bulunamayacak.

MEB tarafından hazırlanan Eğitim ve Kültür Yayınları Yönetmeliği Resmi Gazete de yayımlandı 1

Yayın inceleme komisyonları ise alanında uzman en az 3 kişiden oluşacak. Eserin içeriğine göre oluşturulacak komisyonlar, başvuru yapılan ya da satın alınması önerilen yayınları inceleyerek raporlarını Yayın Kurulu'na sunacak.

İLGİLİ DAİRE BAŞKANLIĞI VE MEB DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK

Gerekli durumlarda Bakanlık dışından alan uzmanları da değerlendirme sürecine dahil edilebilecek. Uygun görülen eserlerin yayım öncesi süreçleri, ilgili Daire Başkanlığı ve MEB Döner Sermaye İşletmesi tarafından yürütülecek.

Yeni yönetmelikte, yayımlanacak eserlerde milli, ahlaki, insani ve kültürel değerlerin yaşatılmasına katkı sağlama, hedef kitlenin ihtiyaçlarına uygunluk ve Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler başta olmak üzere dost ve kardeş topluluklarla kültürel bağları güçlendirme ilkelerine özel vurgu yapıldı.

MEB tarafından hazırlanan Eğitim ve Kültür Yayınları Yönetmeliği Resmi Gazete de yayımlandı 2

Eser başvurusunda bulunacak kişilerin gerekli düzenlemeleri yapılmış dosyaları ve belgeleri dijital ortamda sunmaları gerekiyor. Yayımlanmasına karar verilen eserlerde işleme ve temsil hakları eser sahibine; çoğaltma, yayma ve umuma iletim hakları ise MEB'e ait olacak.
3 Ekim 2014 tarihli ve 29138 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Kültür Yayınları Yönetmeliği'nin ise yeni düzenleme ile birlikte yürürlükten kaldırıldığı açıklandı.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı kültür yönetmelik
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