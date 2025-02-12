MEB yarın okullar tatil mi? 13 Şubat 2025 Perşembe günü kar tatili var mı? İstanbul Valiliği son dakika açıklaması

Yarın okullar tatil mi? sorusunun yanıtı tüm öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Yurt genelinde etkili olan soğuk ve kar yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yoğun kar yağışı sebebiyle bugün İstanbul ve birçok ilde okullar tatil edildi. Peki, 13 Şubat 2025 Perşembe günü kar tatili var mı? İstanbul Valiliği'nden herhangi bir açıklama geldi mi? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

İstanbul Valiliği’nden yapılan son açıklamada; İstanbul genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, soğuk havanın yaşamı olumsuz etkilemesi sebebiyle il genelindeki tüm eğitim kurumlarında 12 Şubat Çarşamba günü eğitim-öğretime ara verildiği açıklanmıştı.

SARI KODLU UYARI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’da 7 ilçe için sarı kodlu uyarı yaptı. Çatalca, Silivri, Başakşehir, Esenyurt, Arnavutköy, Eyüp ve Sultangazi’de yağışların kar geçişleri şeklinde olması bekleniyor.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

13 Şubat Perşembe günü, İstanbul’da bazı bölgelerde olumsuz hava koşullarının devam etmesi beklenirken okulların tatil olmasına ilişkin henüz herhangi bir resmi açıklama gelmedi. İstanbul Valiliği konuya dair güncel bir duyuru yayınlar yayınlamaz haberimizin içerisine eklenecektir.

3 İL İÇİN UYARI GELDİ

Öte yandan MGM tarafından paylaşılan raporda; İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli için sarı kodlu uyarı verildi. Söz konusu illerde kuvvetli kar yağışının etkili olması bekleniyor.

İstanbul'da özellikle Çatalca, Eyüp, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenyurt ve Sultangazi ilçelerinde kar yağışının yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AKOM’DAN ANADOLU YAKASI UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nden yapılan son değerlendirmede sabah saatlerinde İstanbul’un kuzeyinde görülen yağışın öğle saatlerinde ise Avrupa Yakası ve öğleden sonra ise Anadolu yakası’nda ağırlıklı olarak hissedileceği aktarıldı.

Karla karışık yağmurun yüksek bölgelerde kar şeklinde olması beklenirken “Şubat ayı başlarından itibaren etkili olan yağışların akşam saatlerinden itibaren bölgemizi terk edeceği, sıcaklıkların perşembe gününden itibaren mevsim normallerine yaklaşacağı tahmin edilmektedir.” denildi.