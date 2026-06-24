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Meclis Genel Kurulu'nda yapılan seçimle Metin Yener yeniden Sayıştay Başkanlığına seçildi

Sayıştay Başkanlığı için Meclis Genel Kurulu'nda yapılan oylama sona erdi. Metin Yener, Sayıştay Başkanı olarak seçildi. 289 milletvekilinin oy kullandığı seçimde Yener, 272 oyla Sayıştay Başkanlığına yeniden seçildi.

Meclis Genel Kurulu'nda yapılan seçimle Metin Yener yeniden Sayıştay Başkanlığına seçildi
Mustafa Fidan

TBMM Genel Kurulu'nda, Sayıştay Başkanlığına yeniden Metin Yener seçildi. Genel Kurulda gizli oyla yapılan seçimde, mevcut Sayıştay Başkanı Metin Yener ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık yarıştı.

289 milletvekilinin oy kullandığı seçimde Yener, 272 oyla Sayıştay Başkanlığına yeniden seçildi. Sazlık 14 oy aldı, 3 oy ise geçersiz sayıldı.

Meclis Genel Kurulu nda yapılan seçimle Metin Yener yeniden Sayıştay Başkanlığına seçildi 1

METİN YENER'İN ÖZ GEÇMİŞİ

Metin Yener, 1972 yılında Ankara'da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mezunu olan Yener, Başbakanlıkta uzman yardımcısı olarak meslek hayatına başladı. Başbakanlık uzmanı, daire başkanı, kanunlar ve kararlar genel müdür yardımcısı, personel ve prensipler genel müdürü olarak Başbakanlıkta görev yapan Yener, 3 Ağustos 2018'de Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü olarak atandı.

Gazi Üniversitesinde İktisat Politikası, Indiana Üniversitesinde Kamu Yönetimi alanlarında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Yener, aynı zamanda Türk Devletleri Sayıştaylar Birliği Başkanı.

Yener, 22 Haziran 2021 tarihinde TBMM Genel Kurulunda Sayıştay Başkanlığına seçilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Sayıştay başkanlık
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