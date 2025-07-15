Meclis'te 15 Temmuz Anma Töreni! Anıta karanfiller bırakıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı başladı. Darbe girişiminin 9. yıl dönümünde düzenlenen törenlere, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, milletvekilleri ve gaziler katılım sağladı.

KARANFİL BIRAKMA TÖRENİ

Tören, 15 Temmuz gecesi F-16 savaş uçakları tarafından bombalanan Meclis'in ilk bombanın düştüğü noktaya karanfil bırakılmasıyla başladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, en önde yer alarak karanfilini bıraktı. Kendisini takiben mecliste grubu bulunan milletvekilleri, o dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala, CHP lideri Özgür Özel ve Pervin Bull'dan da bombanın düştüğü noktaya karanfillerini bırakan isimler arasında yer aldı. Bu anlarda yoğun duyguların yaşandığı gözlendi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KATILIMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki anma programına katılması ve burada bir konuşma yapması bekleniyor. Erdoğan, Meclis'teki törenin ardından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "En Uzun Gece Destanı"nın ilk temsiline katılacak ve burada da bir konuşma yapması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da daha önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bulunan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anıtı'na çelenk bırakmıştı