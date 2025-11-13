HABER

Meclis'te dikkat çeken anlar! CHP'den Bakan Bak'a kırmızı kartlı protesto... "VAR'dan döner"

Melih Kadir Yılmaz

Meclis'te Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi görüşmeleri başladı. Toplanan komisyonda dikkat çeken anlar yaşandı. Salonda vekiller ile selamlaşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a, CHP sıralarında kırmızı kartlı protesto geldi. Bunun üzerine Bakan Bak ise "Var'dan döner. Millet size kırmızı kart gösterdi" dedi. CHP'li Veli Ağbaba ise daha sonra "Memleket kumarhaneye, sanal bahis sitelerine döndü" ifadelerini kullandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi görüşmeleri başladı. AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan Komisyon'da CHP Grubu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak arasında dikkat çeken anlar yaşandı.

Meclis te dikkat çeken anlar! CHP den Bakan Bak a kırmızı kartlı protesto... "VAR dan döner" 1

CHP'DEN BAKAN BAK'A KIRMIZI KARTLI PROTESTO

Komisyon salonuna girdikten sonra milletvekilleri ile selamlaşmak için muhalefet sıralarına gelen Bakan Bak'a CHP Grubu "kırmızı kart" göstererek protesto etti.

Meclis te dikkat çeken anlar! CHP den Bakan Bak a kırmızı kartlı protesto... "VAR dan döner" 2

BAKAN BAK: "VAR'DAN DÖNER, MİLLET SİZE KIRMIZI KART GÖSTERDİ"

Bunun üzerine Bakan Bak, CHP Grubu'na "VAR'dan döner, millet size kırmızı kart gösterdi" şeklinde cevap verdi.

Meclis te dikkat çeken anlar! CHP den Bakan Bak a kırmızı kartlı protesto... "VAR dan döner" 3

"MEMLEKET KUMARHANEYE, SANAL BAHİS SİTELERİNE DÖNDÜ"

Ağbaba ise daha sonra, "Memleket kumarhaneye, sanal bahis sitelerine döndü. İkinci lig ve üçüncü lige ara verildi. Kimin yüzünün kızarması lazım, Sayın Osman Bak'ın yüzünün kızarması lazım" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Osman Aşkın Bak Veli Ağbaba CHP Gençlik ve Spor Bakanlığı tbmm
