Meclis'te 'İsmet İnönü' tartışması! "Geldi İsmet, kesildi kısmet" dedi ortalık karıştı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda CHP sıraları ile AK Parti sıraları arasında 'İsmet İnönü' gerilimi yaşandı. AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, Ankara'daki su kesintileri üzerinden eleştiride bulundu ve "Bir zamanlar, 'Geldi İsmet, kesildi kısmet.' diyen vatandaşlarımız şimdi ‘Geldi CHP, kesildi hizmet.’ diyor" dedi.

BAŞARIR: "YAZIKLAR OLSUN"

Yıldırım'ın bu sözlerinden sonra CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "O İsmet Paşa gelmeseydi ve olmasaydı kısmetinde kim olurdu bilemiyorum sana bunu söyleyeyim. Yazıklar olsun" şeklinde karşılık verdi.

"ÇOCUKLARIN ADLARINA BAKIYORUZ BİR TANE İSMET İSMİ YOK"

Başarır'a cevap veren Yıldırım, "Çocukların adlarına bakıyoruz, bir tane İsmet ismi yok, bir tane Zübeyde ismi yok, bir tane Mustafa ismi yok, bir tane Kemal ismi yok" derken, Başarır da "Ayıp, yeter. Sen kimsin ki İsmet Paşa'nın adını ağzına alıyorsun" dedi.

KAVGANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

İkili arasındaki tartışmanın ardından tansiyon yükselirken, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan oturuma ara verdi. CHP'li bazı milletvekilleri AK Parti sıralarına yürürken, olası bir kavga araya giren diğer milletvekilleri tarafından önlendi.