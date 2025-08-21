Meclis'te olağan dışı an! Tek başına basın toplantısı yaptı! Söyledikleriyse oldukça dikkat çekiciydi…

DEM Parti Kocaeli Milletvekili ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis’te basın toplantısı düzenledi. Normalde TBMM basın koridorundaki salonda yapılan toplantılar, salonun tadilatta olması nedeniyle bu kez TBMM’nin basın giriş kapısı önünde gerçekleştirildi.

TBMM TV’DEN BAŞKA KİMSE YOKTU!

Nefes gazetesinde yer alan habere göre; Gergerlioğlu’nun açıklamasını yalnızca TBMM TV takip etti. Toplantıda başka hiçbir basın mensubunun bulunmaması dikkat çekti.

Şeffaf kürsüden yaptığı konuşmada hazırladığı metni okuyan Gergerlioğlu, güneşin etkisini azaltmak için kurulan büyük şemsiyelerin altında açıklamasını gerçekleştirdi. Toplantı, tek bir kameranın kaydıyla sınırlı kaldı.

NARİN GÜRAN CİNAYETİ; ‘SORUŞTURMADA EKSİKLİKLER VAR’

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma sürecinde eksiklikler olduğunu savundu.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Güran'ın cenazesinin 19 gün sonra jandarma ve kolluk tarafından bulunduğunu anımsattı.

Cenazeyi arama faaliyetlerinde ya büyük bir beceriksizlik ya da delilleri gizleme anlamında bir kasıt olduğunu savunan Gergerlioğlu, cinayet sonrasında Diyarbakır'ın Tavşantepe Mahallesindeki hassas kamera kayıtlarına ulaşılamadığını, kamera kayıtlarının silindiğini ileri sürdü.

Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden sanık Nevzat Bahtiyar'ın ifadelerinin çok tutarsız olduğunu savunan Gergerlioğlu, "Anne, ağabey ve amca ile de konuştum. Onların ifadelerinde bir çelişki olmadığını net bir şekilde gördüm. Ailenin bu cinayetle bir alakası olmadığı ortada." ifadesini kullandı.

Yargıtay'ı bu konuda adil bir karar vermeye davet eden Gergerlioğlu, Narin Güran'a Allah'tan rahmet, Güran'ın yakınlarına sabır diledi.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır