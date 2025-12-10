Meclis'te 'oylama' gerginliği! CHP ve AK Parti karşı karşıya geldi

TBMM Genel Kurulu'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri görüşmesi sırasında CHP ile AK Parti arasında gerginlik yaşandı.

AĞBABA 'YETER SAYI' YOK DİYEREK İTİRAZ ETTİ

Birleşimin başlamasının ardından CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, toplantı yeter sayısının sağlanamadığını belirterek TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl'e itirazlarını iletti.

AK PARTİ'DEN ELEKTRONİK OYLAMA KARARINA İTİRAZ

Ağbaba'nın itirazının ardından Bingöl, toplantı yeter sayısı olmadığını aktararak elektronik oylama yapılacağını söyledi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu ise elektrik oylama kararına itiraz etti, bunun yerine ara verilmesini talep etti. Bu sırada CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile AK Partili isimler arasında sözlü tartışma yaşandı.

OYLAMA YAPILDI, YETER SAYI OLMADIĞI İÇİN BİRLEŞİME ARA VERİLDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından Akbaşoğlu'nun talebi reddedildi ve üç dakikalık elektronik oylama başlatıldı. Oylamada, toplantı yeter sayısı olmadığı için birleşime 25 dakika ara verildi.

ENGİNYURT: "CHP MECLİS'TE, AK PARTİ TATİLDE"

Öte yancan Meclis'teki o anlara ait görüntüyü paylaşan CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, "TBMM’de bütçe görüşmeleri sırasında AK Parti sıraları boş. Toplantıdayız, yeter sayısı yok. CHP Meclis'te, AK Parti tatilde. Utanmazlar" dedi.

BAŞARIR: "AK PARTİ KENDİ BÜTÇESİNE SAHİP ÇIKMIYOR"

Başarır da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Başarır, "AK Parti kendi bütçesine sahip çıkmıyor. AK Parti milletvekilleri gelmediği için görüşmelere zamanında bile başlayamadık. AK Parti’nin bütçeyi geçirmek için TBMM Genel Kurulu’nu çalıştırma sorumluluğu var ama sorumluluk bilen yok. Bir de kalkmışlar, AK Parti-MHP burada CHP yok demeye getiriyorlar ama görüntü ortada. Hem millete saygısızlar hem de yalan söylemeye utanmıyorlar" ifadelerini kullandı.