Meclis'te sahte imza skandalı! "Emelleri boşa çıktı"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Çömez, DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan'ın sözde Ermeni soykırımı ile ilgili yaptığı konuşmaya ilişkin, "Geçtiğimiz günlerde parlamentoda DEM Partili milletvekili Geogre Aslan, Türk milletini, devletini ve tarihini hırpalayan, örseleyen, ağır ithamlarla ve iddialarla sorgulayan ve iftira atan bir söylemde bulundu ve Türkiye'yi, 'Soykırımcı' olarak niteledi. Buna itiraz ettik. 2017 yılında yaşanmıştı ve o dönemde yapılanların aynısını istedik. Bu konuşmaların tutanaklardan çıkarılması ve vekilin cezalandırılması ancak bugüne kadar bir netice alamadık. Partimiz adına Genel Başkanımız ve 2 grup başkanvekilinin imzasıyla Sayın Kurtulmuş'a bir talepte bulunduk. Bu konuda kendisinden bir cevap bekliyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk siyasetçileri olarak uluslararası arenada mücadele verirken, asılsız soykırım iddialarının dile getirildiği parlamentoların devletleriyle ilgili adımlar atarken, kendi parlamentomuzda böylesine alçakça bir iftiranın atılmasına sessiz kalamayız. Meclis Başkanına vermiş olduğumuz dilekçe kapsamında gereğini yapmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

SAHTE İMZA SKANDALI

Dün akşamki Genel Kurul'da yapılan oylama sırasında sahte imza atıldığının ortaya çıktığını kaydeden Çömez, "Dün akşam biz bir yoklama talebinde bulunduk ve yapılan yoklama neticesinde 200 kişinin var olduğu söylendi. Meclis Başkanına giderek eldeki pusulaları incelemek istediğimizi söyledim. 3 pusula verilmişti, bunlardan 2 tanesi oradaydı ancak 1 tanesi yoktu. Adına sahte imza ile pusula verilen kimdi? 1 önceki dönemin Anayasa Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt. Bunlar Meclis kayıtlarına da geçti kamuoyunun önünde canlı yayında ortaya çıktı. Sahtekarlıkla, sahte imza ile Meclis’i çalıştırmaya çalışanların dikkatimiz neticesinde emelleri boşa çıktı. Kendi kanununa sahip çıkamayan, saraydan gelen talepleri bile Meclis’te görüşmeye aciz bir iktidar güruhu ile karşı karşıyayız. Hepimizin tarihi sorumluluğu millet iradesinin tecelligahı olan bu çatıya sahip çıkmaktır. Bu sebeple Meclis Başkanı’na yeni bir dilekçe verdik ve bundan sonra parlamentoda sahte oy kullanılmaması için gereğini yapmasını istedik” diye konuştu.

Kaynak: DHA