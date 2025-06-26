HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Meclis'te sahte imza skandalı! "Emelleri boşa çıktı"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, dün akşamki Genel Kurul'da yapılan oylama sırasında sahte imza atıldığının ortaya çıktığını kaydetti. Çömez, "Sahtekarlıkla, sahte imza ile Meclis’i çalıştırmaya çalışanların dikkatimiz neticesinde emelleri boşa çıktı. Kendi kanununa sahip çıkamayan, saraydan gelen talepleri bile Meclis’te görüşmeye aciz bir iktidar güruhu ile karşı karşıyayız." dedi.

Meclis'te sahte imza skandalı! "Emelleri boşa çıktı"
Recep Demircan

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Çömez, DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan'ın sözde Ermeni soykırımı ile ilgili yaptığı konuşmaya ilişkin, "Geçtiğimiz günlerde parlamentoda DEM Partili milletvekili Geogre Aslan, Türk milletini, devletini ve tarihini hırpalayan, örseleyen, ağır ithamlarla ve iddialarla sorgulayan ve iftira atan bir söylemde bulundu ve Türkiye'yi, 'Soykırımcı' olarak niteledi. Buna itiraz ettik. 2017 yılında yaşanmıştı ve o dönemde yapılanların aynısını istedik. Bu konuşmaların tutanaklardan çıkarılması ve vekilin cezalandırılması ancak bugüne kadar bir netice alamadık. Partimiz adına Genel Başkanımız ve 2 grup başkanvekilinin imzasıyla Sayın Kurtulmuş'a bir talepte bulunduk. Bu konuda kendisinden bir cevap bekliyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk siyasetçileri olarak uluslararası arenada mücadele verirken, asılsız soykırım iddialarının dile getirildiği parlamentoların devletleriyle ilgili adımlar atarken, kendi parlamentomuzda böylesine alçakça bir iftiranın atılmasına sessiz kalamayız. Meclis Başkanına vermiş olduğumuz dilekçe kapsamında gereğini yapmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

SAHTE İMZA SKANDALI

Dün akşamki Genel Kurul'da yapılan oylama sırasında sahte imza atıldığının ortaya çıktığını kaydeden Çömez, "Dün akşam biz bir yoklama talebinde bulunduk ve yapılan yoklama neticesinde 200 kişinin var olduğu söylendi. Meclis Başkanına giderek eldeki pusulaları incelemek istediğimizi söyledim. 3 pusula verilmişti, bunlardan 2 tanesi oradaydı ancak 1 tanesi yoktu. Adına sahte imza ile pusula verilen kimdi? 1 önceki dönemin Anayasa Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt. Bunlar Meclis kayıtlarına da geçti kamuoyunun önünde canlı yayında ortaya çıktı. Sahtekarlıkla, sahte imza ile Meclis’i çalıştırmaya çalışanların dikkatimiz neticesinde emelleri boşa çıktı. Kendi kanununa sahip çıkamayan, saraydan gelen talepleri bile Meclis’te görüşmeye aciz bir iktidar güruhu ile karşı karşıyayız. Hepimizin tarihi sorumluluğu millet iradesinin tecelligahı olan bu çatıya sahip çıkmaktır. Bu sebeple Meclis Başkanı’na yeni bir dilekçe verdik ve bundan sonra parlamentoda sahte oy kullanılmaması için gereğini yapmasını istedik” diye konuştu.

Kaynak: DHA

26 Haziran 2025
26 Haziran 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İmamoğlu'ndan yeni paylaşım! "Canımız tehdit altındadır"İmamoğlu'ndan yeni paylaşım! "Canımız tehdit altındadır"
İzmir yine yanıyor! Alevler yükseldiİzmir yine yanıyor! Alevler yükseldi
Anahtar Kelimeler:
Turhan Çömez İYİ Parti tbmm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kiralar yarı yarıya düştü! Geçen sene 15 bin lira olan yer şu anda 7 bin lira

Kiralar yarı yarıya düştü! Geçen sene 15 bin lira olan yer şu anda 7 bin lira

Ticaret Bakanlığı duyurdu! İkinci el taşıt satışında 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı

Ticaret Bakanlığı duyurdu! İkinci el taşıt satışında 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı

Ayşe Ateş, Sinan Ateş cinayeti davasında dinlendi: "Kravatlı katillerin Doğukan Çep'i de öldürmesi yakındır"

Ayşe Ateş, Sinan Ateş cinayeti davasında dinlendi: "Kravatlı katillerin Doğukan Çep'i de öldürmesi yakındır"

Yer: Antalya! Hem mesai ile çalışıyor hem de euro ödeniyor

Yer: Antalya! Hem mesai ile çalışıyor hem de euro ödeniyor

Tecavüze uğradı, hamile kaldı, nişanı bozuldu... Sarıyer'deki cinayette yeni detay: Son yazışmaları ortaya çıktı

Tecavüze uğradı, hamile kaldı, nişanı bozuldu... Sarıyer'deki cinayette yeni detay: Son yazışmaları ortaya çıktı

Trump "Yok edildi" demişti! Görüntüler paylaşıldı, ABD Başkanı'ndan yeni açıklama

Trump "Yok edildi" demişti! Görüntüler paylaşıldı, ABD Başkanı'ndan yeni açıklama

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.