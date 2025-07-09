Sahip olduğu yayın ağı, stratejik marka birleşimleri ve içerik üretim gücüyle öne çıkan Mediazone, her geçen gün daha fazla kullanıcıya ve reklamverene ulaşarak pazardaki gücünü giderek artırıyor. Bu büyümenin arkasında ise, dijital medya alanında uzun süredir önemli işlere imza atan bir lider var: Mediazone CEO’su Kaan Kayabalı.

Kendisiyle yaptığımız söyleşide, Mediazone’un kuruluş fikrinden platform çeşitliliğine, içerik stratejisinden reklam modellerine kadar pek çok konuyu derinlemesine konuştuk. Dijital medya dünyasında konumlanan bir markanın nasıl büyüdüğünü, değişen kullanıcı davranışlarına nasıl ayak uydurduğunu ve geleceğe nasıl hazırlandığını anlamak isteyenler bu içerik sizin için.

MEDIAZONE'UN YAPISI NASIL?

“Birbirini Tamamlayan Güçlü Platformlar”

Mediazone’un kuruluş sürecini ve arkasındaki düşünce yapısını sorduğumuzda Kayabalı oldukça net bir yanıt veriyor:

“Mediazone’u sadece bir yayın ağı olarak değil, bir dijital medya ekosistemi olarak kurduk. Her platform kendi kimliğini korurken, bir yandan da grubun genel stratejisini besliyor. Amacımız, farklı ilgi alanlarına sahip kullanıcıları doğru içeriklerle buluşturmak.”

Bu yaklaşım, medya dünyasında sıkça görülen tek yönlü büyüme yerine çok boyutlu bir stratejiyi işaret ediyor. Mediazone çatısı altındaki her mecra, kendi özel dinamiğiyle çalışıyor ancak hepsinde ortak hedef, kullanıcıların içerikle kurduğu bağın güçlü ve sürdürülebilir olması. Bu yapı, hem içerik üreticileri hem de markalar için verimli bir süreç inşa ediyor.

Kayabalı’nın da belirttiği gibi bu yapıya özetle baktığımızda her platformun özgünlüğü korunurken, içeriklerin ortak bir kalite standardında ve kullanıcıların alışık olduğu deneyimleme tarzına bağlı kalması sistemin temelini oluşturuyor.

HANGİ PLATFORMLAR MEDIAZONE AĞINA DAHİL?

Mediazone’un geniş yayın ağı, Türkiye’nin en çok bilinen ve ziyaret edilen dijital platformlarını içeriyor. Bu yapıyı daha iyi anlamak adına Kayabalı’ya platformların detaylarını sorduk:

Onedio: Kayabalı, Onedio’yu grubun gençlerle olan en güçlü bağlantısı olarak tanımlıyor. Eğlenceli testleri, gündeme farklı bir açıdan bakan listeleri ve sosyal medya uyumlu içerikleriyle, hem Z kuşağı hem de genç yetişkinler arasında büyük bir takipçi kitlesine sahip.

Mynet: Türkiye’nin dijital medya tarihinde özel bir yeri olan Mynet, haberden astrolojiye, magazinden güncel yaşam yazılarına kadar çok sayıda kategoride içerik sunuyor. Kayabalı’ya göre Mynet, grubun en geniş yaş aralığına ulaşmasını sağlayan mecralardan biri.

Maçkolik: Futbolseverlerin en sık ziyaret ettiği adreslerden biri. Maçkolik, sadece skor paylaşan bir platform değil aynı zamanda kullanıcıların kendi aralarında fikir paylaştığı, yorum yaptığı, futbolu yaşadığı bir alan. Kayabalı, bu mecrayı “taraftar ruhunun dijital karşılığı” olarak tanımlıyor.

Webtekno: Teknoloji tutkunlarının uğrak noktası. Dijital cihazlardan yapay zeka gelişmelerine, bilimsel yeniliklerden uygulama önerilerine kadar zengin bir içerik havuzuna sahip.

Yemek.com: Tarif videoları, restoran önerileri, içerik pazarlamasında başarılı iş birlikleri… Yemek.com, Kayabalı‘nın ifadesiyle, grubun en “duyusal” platformlarından biri. Sadece yemek tarifi değil, aynı zamanda yaşam tarzı sunuyor.

Hisse.net: Borsa ve yatırım dünyasının en eski ve köklü forumlarından biri. Ekonomiye ve finansal okuryazarlığa ilgi duyan herkesin yolu buradan geçiyor.

TV Ekstra: Addressable TV reklam modelleriyle reklamverenlere hedeflenebilir, verimli ve etkili çözümler sunuyor.

MediazoneGames: Veri odaklı, bilgi ve beceriye dayalı oyun deneyimleri sunan MediazoneGames, Mediazone’un en yenilikçi platformlarından biri.

“Farklı platformlarla farklı yaşam tarzlarına, yaş gruplarına ve ilgi alanlarına dokunabiliyoruz. Bizi güçlü kılan bu çeşitlilik.” diyor Kayabalı.

GELECEK VİZYONU: "SADECE BUGÜNÜ DEĞİL, YARINI DA TEKNOLOJİ İLE İNŞA EDİYORUZ"

Kayabalı, Mediazone’un gelecek vizyonunu anlatırken yalnızca içerik planlamasından bahsetmiyor bunun ötesine geçen, teknoloji ve veri temelli bir strateji ortaya koyuyor:

“Dijital medya sürekli evriliyor. Biz de sadece içerik üreten bir yapı değil, aynı zamanda veri odaklı kararlar alan, kullanıcı davranışlarını analiz eden ve bu verilerle strateji geliştiren bir medya şirketiyiz. Mediazone olarak, içerik üretim süreçlerimizi tamamen yapay zeka destekli sistemlerle entegre ediyoruz. Bugün geldiğimiz noktada, içeriklerimiz LLM araçları tarafından referans gösterilen ve otorite kabul edilen kaynaklar haline geldi. Aslında işin özü, sadece içerik üretmek değil; aynı zamanda yapay zekanın doğasından güç alarak dijital medyada yeni standartlar belirlemek. Tüm süreçlerimizi AI native bir yaklaşımla yeniden kurguluyor, geleceğin yayıncılığını bugünden inşa ediyoruz.”

Burada dikkat çeken nokta şu: Mediazone içerik üretimini tamamen sezgiye ya da klasik editoryal takvime bırakmıyor. Kendi bünyesinde geliştirdiği veri analiz araçlarıyla, hangi içeriğin kimde nasıl bir etki yarattığını ölçebiliyor. Bu sayede hem içerik geliştiricileri hem de reklamverenler daha stratejik kararlar alabiliyor.

Ayrıca, grup içerisinde yapay zeka destekli içerik yönetim sistemlerinden, kullanıcı segmentasyonuna kadar pek çok modern araç kullanılıyor. Bu da Mediazone’u klasik yayıncılığın ötesine taşıyan en önemli unsurlardan biri.

REKLAMVERENLER İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Günümüz reklamverenlerinin en büyük ihtiyaçlarından biri etkili hedefleme ve güvenli mecra. Mediazone’un sahip olduğu mecralar, reklamların yalnızca görünmesini değil, doğru kitleyle bağ kurmasını sağlıyor. Kaan Kayabalı bu konuda net:

“Reklamverenler için sadece erişim değil, etki yaratmak önemli. Biz bu etkiyi doğru mecra, doğru zamanlama ve doğru içerikle sağlıyoruz.”

Mediazone, native içerik iş birliklerinden video sponsorluğuna, özel projelerden interaktif kampanyalara kadar birçok farklı formatta reklam çözümü sunuyor. Farklı segmentasyonlara ulaşmak isteyen markalar için esnek bir altyapı sağlayan bu model sadece görünürlük değil aynı zamanda dönüşüm sağlıyor.

SON SÖZ KAAN KAYABALI'NIN MESAJI:

“Mediazone’u kurarken hedefimiz yalnızca büyük bir yayın ağı oluşturmak değildi dijital dünyada anlamlı, etkili ve sürdürülebilir bir medya ekosistemi kurmaktı. Bugün geldiğimiz noktada, farklı ilgi alanlarına hitap eden güçlü platformlarımızla hem kullanıcıların hem de markaların hayatında yer edinebiliyoruz.

Biz içerik üretmeyi sadece bir yayıncılık faaliyeti olarak değil aynı zamanda toplumla kurulan bir bağ, bir güven ilişkisi olarak görüyoruz. Kullanıcıyı merkezine alan, veriyi rehber kabul eden ve sürekli gelişen bu yapıyı büyütmeye kararlıyız.

Mediazone, bugünü doğru okuyan ama gözünü hep yarına diken bir yapı. İçeriklerimiz artık yalnızca kullanıcıya değil, aynı zamanda LLM tabanlı büyük dil modellerine de rehberlik ediyor ve referans sağlıyor. Bu yüzden Mediazone, AI native bir yapıya geçiş sürecini tamamlamak üzere. Dijital yayıncılığın geleceği, bu teknolojileri benimseyen ve onlarla uyumlu çalışan platformlarda şekillenecek. Biz sadece bugünün ihtiyaçlarına yanıt vermiyoruz yarının dijital dünyasını birlikte şekillendirmek için çalışıyoruz.”