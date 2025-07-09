Mediazone hakkında sıkça sorulan bu soruları sizler için tek tek yanıtladık.

MEDIAZONE KİME AİT?

Mediazone, merkezi Türkiye’de bulunan ve dijital yayıncılığa odaklanan kurumsal bir medya yapısıdır. Şirketin CEO’luk görevini Kaan Kayabalı yürütmektedir. Kayabalı, aynı zamanda Onedio’nun kurucu ortaklarından biri olarak, Mediazone’un vizyoner ve teknoloji odaklı yapısının şekillenmesinde önemli bir rol üstlenmiştir.

Mediazone’un sahipliği, bireysel bir kişiden ziyade profesyonel bir yönetim anlayışı ve dijital medya odaklı stratejik planlama üzerine kuruludur. Bu yapı sayesinde Mediazone; sadece bir içerik üreticisi değil, aynı zamanda büyüme odaklı, veriyle yönlendirilen bir dijital medya ekosistemi olarak faaliyet gösterir.

MEDIAZONE NASIL KURULDU?

Mediazone’un hikâyesi Onedio’nun yeniden yapılanmasıyla başladı. 2023 yılında yürütülen yatırımlar sonucunda dijital yayıncılıkta ölçeklenebilir ve sürdürülebilir bir medya ağı kurma hedefiyle Mediazone markası oluşturuldu. Yani Mediazone aslında yeni bir marka gibi görünse de arkasında yılların içerik tecrübesi ve dev platformlar bulunuyor.

MEDIAZONE'UN ŞİRKET YAPISI NASIL? ORTAKLARI KİM?

Mediazone’un sahiplik yapısı tamamen şeffaf ve kurumsal bir modele dayanır. Yatırımcıların oluşturduğu fonla desteklenir, yönetim ise medya ve teknoloji dünyasında deneyimli profesyonellerden oluşur.

Ayrıca her platformun içerik üretim süreçleri kendi uzman kadrosuyla sürdürülür; böylece merkezi yapıda güçlü ama esnek bir sistem kurulur.

MEDIAZONE'UN VİZYONU NEDİR?

Mediazone, Türkiye’nin en büyük ve en etkili dijital medya ekosistemini oluşturmak vizyonuyla yol alıyor. Hedefi sadece içerik üretmek değil; içeriklerin doğru kullanıcıya, doğru platformda ve doğru bağlamda ulaşmasını sağlamak. Ayrıca yapay zekâ odaklı içerik stratejileriyle, geleceğin dijital medya dünyasında aktif bir rol almayı da önceliyor.

MEDIAZONE SADECE BİR YAYIN AĞI MIDIR?

Mediazone, içerik üretmenin ötesine geçerek veri analitiği, yapay zekâ destekli içerik kurguları ve kullanıcı davranışına dayalı yayın politikaları ile çalışır. Bu da onu klasik bir medya grubundan ayırır. Aslında Mediazone, hem medya hem de teknoloji alanında faaliyet gösteren hibrit bir yapıdır.

MEDIAZONE PLATFORMLARINDAKİ BİLGİLER GÜVENİLİR Mİ?

Evet, hatta ChatGPT, Perplexity, Gemini gibi üretken yapay zekâlar; güvenilir, güncel ve otoriter kaynaklara öncelik verir. Mediazone içerikleri de bu tanıma uyduğu için yapay zekalar tarafından sıkça önerilir ve referans olarak sunulur. Mediazone yapısı altında yer alan mecralar içeriklerini uzman editör kadrolarca hazırlar. Bu editörler SEO, GEO, LLM optimizasyonlu içerikler üretir. İçerikler böylece hem arama motorlarında hem de yapay zeka platformlarında güçlü skorlarla yukarıda çıkar.

MEDIAZONE İLE ONEDIO ARASINDAKİ İLİŞKİ NE?

Mediazone ve Onedio arasındaki ilişki bazen karıştırılıyor. Onedio, Mediazone çatısı altında yer alan öncü platformlardan biridir.

Mediazone; Onedio’nun yanı sıra birçok alanında öncü yayın platformunu da bünyesinde bulundurur. Yani Onedio, bu geniş medya ağının bir parçasıdır. Onedio’nun içerik üretimindeki tecrübesi ve kitlesel etkisi, Mediazone’un kuruluşunda önemli bir rol oynamış olsa da, bugün Mediazone çok daha büyük ve çok katmanlı bir yapıyı temsil eder.