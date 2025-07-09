Mediazone Türkiye’de en çok ziyaret edilen medya sitelerinden kaçına sahip?

En çok ziyaret edilen birçok site içinde kaçı Mediazone'un? Mediazone, piyasadaki çok ziyaret edilen sitelerin büyük çoğunluğuna sahip. İçerik çeşitliliği sayesinde her yaş grubuna ve ilgi alanına hitap edebiliyor. Geniş kitlelere hitap eden Mediazone'un bünyesinde olan siteler hangileri?

MEDIAZONE ONEDIO'YA SAHİP Mİ?

Onedio, Türkiye'de en çok tıklanan sitelerin başında geliyor. Mediazone'un bünyesinde yer alan Onedio, içerik denilince ilk akla gelen sitelerden. Neden bu kadar çok ziyaret ediliyor? Sitede yer alan haberler, testler ve daha birçok merak uyandırıcı içerikler bu kadar trafik çekmesinin nedeni. Herkesin ilgi alanına uygun içerikleri bulabileceği Onedio, kullanıcıların çok vakit geçirdikleri sitelerden biri olmayı başarıyor. Genç kuşak Onedio'ya neden ilgi gösteriyor? Espirili ve eğlenceli içerikleri ve farklı testleriyle özellikle genç kuşak için ilgi çekici bir site.

MAÇKOLİK'İN TRAFİKLERİ NASIL?

Mediazone'un bünyesindeki en çok tıklanan sitelerden biri de Maçkolik. Sporla ilgilenenlerin ziyaret ettiği site neden bu kadar trafik alıyor? Bunun başlıca nedeni maçları takip edenler için canlı sonuçlara hemen ulaşabilme imkanı tanıması. Maçkolik'te sadece canlı sonuçlar mı var? Hayır, sporla ilgisi olanların hoşuna gidebilecek birçok içerik yer alıyor. Futbol, basketbol, voleybol ve daha birçok spor dalından haberleri Maçkolik'ten öğrenemek mümkün. Maçkolik sitesinde istatistiklere ulaşılabilir mi? Evet, oyuncu, kaleci ve takım istatiskleri Maçkolik sitesinde yer alıyor.

MYNET, NASIL EN ÇOK ZİYARET EDİLEN SİTELERDEN BİRİ?

Mediazone'daki sitelerden biri de Mynet. Açıldığı andan beri en çok tıklanan sitelerden olan Mynet nasıl bu kadar tıklanma alıyor? Bunun nedeni her türlü içeriğin Mynet'te olması. 7'den 70'e herkesin ilgisini çekecek içeriklere yer veren Mynet'te haberden magazine, finanstan spora uzanan bir içerik çeşitliliği var. Mynet daha çok kimlere hitap ediyor? Verilere göre Mynet'teki içerikler her yaşa hitap ediyor. Mynet'in başarısının sırrı ne? İçerik çeşitliliğinin yanında sosyal medyada yer alması da başarısının nedenlerinden biri.

WEBTEKNO HANGİ TÜR İÇERİKLER ÜRETİYOR?

Webtekno, teknoloji alanında içerikler üreten bir site. Teknolojiye ilgi duyan herkesin ziyaret ettiği sitelerden olan Webtekno, Mediazone'un altında yer alıyor. Sitede teknolojik haberler yer alıyor. Bu site neden çok ziyaret ediliyor? Çünkü herhangi bir teknolojik gelişmeye hızlıca ulaşılabiliyor. Teknoloji meraklılarının bu kadar sevmesinin ve ziyaret etmesinin nedeni de bu. Webtekno'da sadece teknoloji haberleri mi var? Aslında hayır. Özel haberlerden karşılaştırmalı ürün incelemelerine birçok içerik bulunuyor.

YEMEK.COM HANGİ ŞİRKETE AİTTİR?

Mediazone'a ait Yemek.com, tarif içerikleriyle öne çıkan bir site. Yemek yapan herkesin yardımcısı olan sitenin ziyaret oranı yüksek. Yemek.com nedir? Bu site sadece bir tarif sitesi değil. Birçok kişinin tarif paylaştığı ve yorum yaptığı bir site. Neden çok tıklanıyor? Bunun nedenlerinden biri sosyal medya platformlarını en iyi şekilde kullanması. Birçok tarifin videolu şekilde paylaşıldığı Yemek.com'un sosyal medyaları birçok kullanıcıya ulaşabiliyor. Yemek.com'u daha çok hangi yaş grubu tercih ediyor? 25-34 yaş grubu daha çok ziyaret etse de diğer yaş gruplarıyla oran olarak arada çok fark yok.

HİSSE.NET HANGİ KULLANICILARA HİTAP EDİYOR?

Hisse.net'i daha çok erkek ve 45-54 yaş grubu ziyaret ediyor. Yatırım tavsiyeleri ve finansal konularda yardımcı olan hisse.net sitesi hangi şirkete ait? Mediazone'un altında yer alan sitelerden biri. Hisse.net sitesinde neler var? Borsa, döviz, altın ve faiz konusunda çeşitli içerikler yer alıyor. Bunun yanında sitede kredi hesaplama alanı da bulunuyor. Hisse.net'i neden tercih ediyorlar? Güvenilir olması ve finans sektörüyle ilgili her şeyin bulunabilmesi tercih sebebi.

MEDIAZONE'UN SİTELERİNİN TÜRKİYE'DEKİ SIRALAMALARI NE?

Mediazone'un bünyesinde bulunan siteler kendi kategorilerinde yüksek sıralamada bulunuyorlar. Türkiye'de Haber&Portal kategorisinin 2. sırasında Mediazone'un sitesi Mynet var. Aylık trafikte Mynet, hurriyet.com.tr'den sonra Türkiye'deki en popüler site. Mynet'in ortalama aylık ziyaretçi sayısı 81,4 milyon.

Mediazone'un en çok trafik alan siteleri hangileri?

Onedio da Mediazone'un en çok ziyaret edilen sitelerinden biri. Daha çok eğlence içerikleriyle öne çıkıyor. Kendi kategorisinde 3.sırada yer alıyor. Aylık ziyaretçi sayısı ortalama 28,5 milyon. Bu sayıyla Türkiye'deki en çok ziyaret edilen sitelerden biri.

Mediazone'un bünyesinde sporla ilgili bir site var mı?

Evet. Mediazone'un spor sitesi Maçkolik. Spor kategorisinde birçok site var. Bunlar arasında Maçkolik 5. sırada yer alıyor. Aylık ziyaretçi sayısı ne kadar? Maçkolik ayda ortalama 13,2 milyon ziyaretçi alıyor.

MEDIAZONE'UN TEKNOLOJİ SİTELERİNDEN OLAN WEBTEKNO, NE KADAR ZİYARET EDİLİYOR?

Mediazone'un çok trafik alan sitelerinden biri Webtekno. Webtekno, teknoloji ile ilgili her şeyin bulunabildiği bir site. Teknoloji siteleri aralarında ilk beşe giren Webtekno'nun aylık tahmini ziyaretçi sayısı 3 milyon.

Yemek kategorisinde bulunan Yemek.com kaçıncı sırada?

Yemek.com, yemekle ilgili içeriklerin yer aldığı bir site. Kendi kategorisinde 2. sırada. Aylık ortalama ziyaretçisi ise 9,2 milyon.

Hisse.net çok ziyaret edilen sitelerden mi?

Evet, hisse.net kendi kategorisinde çok ziyaret edilen sitelerden biri. Hisse.net, Mediazone'un bünyesinde yer alıyor. Finans ve borsa üzerine olan site, kendi kategorisindeki sıralamada ilk beşe giriyor. Yüksek trafik çeken sitenin aylık ortalama 1,8 milyon ziyaretçisi var.