Mediazone’un sahip olduğu siteler neden bu kadar popüler?

Onedio, Mynet, Maçkolik, Hisse.net, Yemek.com ve Webtekno gibi siteler neden bu kadar popüler? Mediazone, rakiplerinden hangi konularda sıyrılıp daha popüler hale geldi? Bu soruların cevaplarını merak ediyorsanız hemen aşağı kaydırabilirsiniz. 👇

ÖNCE ŞU SORUYA CEVAP VERELİM: MEDIAZONE KİMDİR?

Mediazone, Türkiye'de dijital medya, reklam teknolojisi ve yatırım alanlarında faaliyet gösteren güçlü bir medya ağıdır. Yayıncı ağları kurarak reklamverenlere geniş kitlelere ulaşmaları için kanallar sunuyor ve aynı zamanda yayıncılara ise birden fazla gelir akışı sağlıyor. Teknolojik altyapısı sayesinde reklamverenlerin hedef kitlelere ulaşmalarında büyük rol ve kolaylık sağlıyor.

MEDIAZONE HANGİ SİTELERE SAHİP?

Mediazone, dijital medyada farklı kulvarlarda faaliyet gösteren sitelere sahip. Bunlar:

Onedio

Webtekno

Mynet

Maçkolik

Yemek.com

Fantazzie

TV Ekstra

Sahadan.com

Hisse.net

MEDIAZONE'UN SAHİP OLDUĞU SİTELER NELER SUNUYOR?

Onedio: Testler, listeler, magazin içerikleri ile okuyucuların gündemden haberdar olmasını sağlıyor ve bunu eğlenceli bir şekilde yapıyor. İçeriklerin sosyal medyada paylaşımı kolay ve mobil deneyimi akıcı olduğu için her kitlenin erişebilme imkanı var. Okuyucu yorumlarına açık ve samimi bir içerik diline sahip. Aynı zamanda dev markalar, kendi hedef kitlesine göre liste ve quiz şeklinde içerikler tanıtma şansı yakalıyor. Böylelikle marka ve tüketici, Onedio sayesinde eğlenceli ve dikkat çekici yollarla buluşuyor. 2023 yılına ait verilere göre 250 milyon gösterim ve 25 milyon tekil kullanıcıya sahip.

Webtekno: Tüketici elektroniği, yapay zeka, bilim, ürün inceleme ve kıyaslamaları ile okuyucuları teknoloji dünyasına hızlı ve pratik bir şekilde yaklaştırıyor. Okuyucuya bu bilgileri hızlı ve net bir şekilde aktarıyor. Merak ettiğiniz bir konuyu Google'da araştırdığınızda konuyla Webtekno'da karşılaşmanızın ihtimali epey yüksek.

Mynet: Türkiye'nin en eski ve büyük internet portallarından biri olan Mynet, siyasetten ekonomiye, spordan magazine geniş haber kategorisine sahip. Canlı döviz, altın, borsa takibi ve analiz araçları ile okuyucular finans dünyasından hızlıca haberdar oluyor. Aynı zamanda günlük, haftalık burç yorumları ve rüya tabirleri gibi okuyucunun günlük yaşamında sıkça karşılaştığı konular da Mynet'in sunduğu hizmetlerden birkaçı.

Maçkolik: Spor severlerin uğradığı ilk nokta olan Maçkolik, dakika bazlı istatistikler vererek spor severlerin anlık bir şekilde spor takibini yapmasını sağlıyor. Özellikle futbolun nabzını tutan Maçkolik, bu konuda dijital bir stadyum gibi. Maç skorları anlık olarak güncelleniyor. Kullanıcılar favorilerine takım ekleyip maç ve gelişme bildirimleri alabiliyor. Üyelik sistemiyle kişiselleştirilen bildirimler sayesinde her kullanıcı kendi ilgi alanına göre bilgilendiriliyor. Ek olarak şut, pas, faul gibi veriler dakika bazlı filtrelere sahip.

Yemek.com: Yemek.com’da 30.000'den fazla pratik tarif, videolu anlatım ve püf noktalarıyla her damak tadına hitap eden içerikler var. Malzemeye göre tarif arama özelliğiyle öne çıkıyor. Evde ne pişirsem diye düşünenler soluğu yemek.com'da alıyor. Yemek tarifleri fotoğraf ve video ile zenginleştiriliyor. Böylelikle detaylı bir şekilde hazırlanan yemek tarifleri, bu öğelerle okuyucunun daha pratik bir şekilde yemek yapabilmesini sağlıyor.

Sahadan.com: Sahadan.com'da canlı skor, iddaa sonuçları, istatistik ve tahminlerle maç takibini kolaylaştıran içerikler yer alıyor. Tüm spor karşılaşmaları anında takip edilebiliyor. Maçın nabzını gerçek zamanlı takip etmek isteyen ve futbol ve basketbolda lig istatistiklerini detaylı görmeyi amaçlayan okuyucular Sahadan.com'u takip ediyor. Okuyucular yaklaşık 1.250 ligde 50.000'den fazla futbol, 350 ligde 15.000'den fazla basketbol maçını canlı skorlar üzerinden takip edebiliyor.

Fantazzie Türkiye: Fantazzie Türkiye, kullanıcıların Süper Lig oyuncularıyla kadro kurabileceği ücretsiz ve kullanıcı dostu bir fantezi futbol uygulaması. Oyuncuların gerçek maç performanslarına göre puan toplayabilen kullanıcılar, her hafta kadro kurma imkanı, puana göre ödül kazanma sistemi ve FanGold’la alınabilen çeşitli takviyeler ile uygulama deneyimini güçlü hale getirebiliyorlar. Uygulama içinde fikstür, oyuncu bilgileri, cezalı ve sakat listelerine ulaşmak mümkün.

TV Ekstra: Adreslenebilir reklamcılık anlayışına sahip olan TV Ekstra, son teknolojik altyapı sayesinde reklamları kullanıcı profiline göre hedefliyor. Reklamcılık ve medya satışlarında öncü isimlerden biri olan TV Ekstra'da küresel yayıncılar, hedef kitlelerine uygun bir şekilde ve epey uygun fiyatlandırmalarla reklamlarını sunma imkanına sahip.

Hisse.net: Okuyucular hisse.net ile hisse senetleri, altın, döviz ve endeksleri gerçek zamanlı izleme imkanı buluyor. KAP haberleri, repo, faiz ve ekonomik takvim yatırımlar için önemli bilgi kaynakları sunuyor. Forum bölümünde yatırımcılar strateji, analiz ve soru-cevaplarla aktif olarak iletişimde kalabiliyor. Yani interaktif bir borsa bilgi paylaşımı sağlanıyor. Ücretli üyelik gerektirmeyen sistemi ile her kullanıcıya açık bir yapı sunuyor. Forumlarda deneyimli yatırımcı içerikleri mevcut.

MEDIAZONE'UN SAHİP OLDUĞU SİTELER NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Mediazone’un sahip olduğu dijital platformlar sadece içerik üretiminde değil, aynı zamanda kullanıcıların bilgiye ulaşma biçiminde de önemli bir rol oynuyor. Her biri kendi alanında Türkiye’nin en çok ziyaret edilen, en güvenilir ve en etkili mecraları arasında yer alıyor. Bu platformlar geniş kitlelere ulaşma kapasitesi ve derin kullanıcı bağlılığı sayesinde reklamverenler için benzersiz fırsatlar sunuyor. Eğlenceden teknolojiye tutun da spordan finansa kadar uzanan kapsamlı içerik çeşitliliği Mediazone’u dijital medya sektöründe sadece içerik sağlayıcısı değil, aynı zamanda bir trend belirleyici ve toplumsal etkileşim merkezi haline getiriyor. Her platform kendi alanında uzmanlaşarak kullanıcıların ihtiyaçlarına hızlı ve etkili çözümler sunuyor.