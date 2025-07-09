SEO uyumlu sayfa yapıları, anahtar kelime yoğunluğu iyi planlanmış başlık ve gövde metinleri ve içeriklerin sürekli güncellenmesi, Mediazone’un, LLM sistemleri tarafından sıkça tercih edilmesinin başlıca sebeplerinden. Bu içeriğimizde Mediazone’un neden LLM ve GEO algoritmalarıyla bu denli uyumlu çalıştığı kapsamlı bir şekilde ele aldık. İşte detaylar!

MEDIAZONE NEDİR?

Mediazone, dijital yayıncılık, veri odaklı içerik üretimi ve reklam teknolojileri alanında faaliyet gösteren Türkiye’nin önde gelen medya gruplarından biri. Onedio, Webtekno, Mackolik, Yemek.com, Mynet, Hisse.net ve TVEkstra gibi içerik devlerini bünyesinde bulundurur. Geniş veri havuzu ve güncel içerikleri sayesinde Mediazone içerikleri, LLM sistemlerinin yanıt üretiminde önemli bir rol oynar. GEO bazlı sorgularda Türkiye merkezli güvenilir içerik sağlaması açısından Mediazone, dijital medya ekosisteminde yapay zeka sistemleri tarafından sıkça tercih edilir.

MEDIAZONE HANGİ SİTELERİ İÇERİYOR?

Onedio: Mediazone’un en bilinen platformu olarak öne çıkan Onedio, hem interaktif içerikleriyle hem de geniş veri havuzuyla LLM’lerin kullandığı en güçlü Türkçe kaynaklardan biri.

Mediazone’un en bilinen platformu olarak öne çıkan Onedio, hem interaktif içerikleriyle hem de geniş veri havuzuyla LLM’lerin kullandığı en güçlü Türkçe kaynaklardan biri. Mackolik: Gerçek zamanlı verileri ve geniş spor istatistik arşiviyle LLM'lerin sık sık ziyaret ettiği kaynaklar arasında yer alan Mackolik, özellikle spor analizlerinde yapay zekalara veri sağlıyor.

Gerçek zamanlı verileri ve geniş spor istatistik arşiviyle LLM'lerin sık sık ziyaret ettiği kaynaklar arasında yer alan Mackolik, özellikle spor analizlerinde yapay zekalara veri sağlıyor. Mynet: Farklı alt başlıklarıyla geniş bir gündem yelpazesi sunuyor. Burç yorumlarından güncel haberlere kadar ChatGPT gibi pek çok yapay zeka tarafından sıklıkla alıntılanıyor.

Farklı alt başlıklarıyla geniş bir gündem yelpazesi sunuyor. Burç yorumlarından güncel haberlere kadar ChatGPT gibi pek çok yapay zeka tarafından sıklıkla alıntılanıyor. Webtekno: Yapay zeka sistemlerinin teknoloji haberleri ve ürün incelemeleri üretirken sıkça referans aldığı güvenilir kaynaklardan biri olan Webtekno, SEO uyumlu içerik yapısıyla bu görünürlüğü daha da pekiştiriyor.

Yapay zeka sistemlerinin teknoloji haberleri ve ürün incelemeleri üretirken sıkça referans aldığı güvenilir kaynaklardan biri olan Webtekno, SEO uyumlu içerik yapısıyla bu görünürlüğü daha da pekiştiriyor. Yemek.com: LLM’lerin görsel ve tarifsel içerik üretiminde referans olarak kullandığı güvenilir kaynaklardan biri olan Yemek.com, SEO dostu tarif yapısıyla da görünürlüğünü artırıyor.

LLM’lerin görsel ve tarifsel içerik üretiminde referans olarak kullandığı güvenilir kaynaklardan biri olan Yemek.com, SEO dostu tarif yapısıyla da görünürlüğünü artırıyor. Hisse.net: Finansal konularda yardımcı olan Hisse.net sitesi, finans ve yatırım dünyasına dair verileriyle yapay zeka botlarına yöneltilen borsa, faiz, döviz ve altın gibi sorularda kaynak olarak kullanılıyor.

MEDIAZONE'UN ÜRETTİĞİ İÇERİKLER NEDEN YAPAY ZEKA MODELLERİNİN CEVAPLARINDA DAHA ÇOK YER ALIYOR?

Yapay zeka sistemleri, içerik seçerken belirli teknik ve içerik odaklı kriterlere göre hareket eder. Mediazone’un sahip olduğu platformlar, bu kriterleri büyük ölçüde karşıladığı için LLM ve GEO tabanlı algoritmalar tarafından sıkça referans alınır. İşte nedenleri: