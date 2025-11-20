HABER

Medipol’de Dünya çocuk Günü’ne özel “diş festivali” coşkusu

Medipol Sağlık Grubu, 17–23 Kasım Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası ile 20 Kasım Dünya Çocuk Günü’nü birleştirerek renkli ve eğitici bir etkinliğe imza attı. Çocukların ağız ve diş sağlığını eğlenceli bir dille ele alan Medipol Diş Festivali’ne alanında uzman hekimler katılırken, minikler hem öğrendi hem de diş bakımını çeşitli etkinliklerle deneyimleme fırsatı buldu.

Sedef Karatay

Miniklere sağlıklı gülüşlerin kapısını aralamayı amaçlayan Medipol Sağlık Grubu, 17–23 Kasım Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası ile 20 Kasım Dünya Çocuk Günü’nü bir araya getirerek “Dünya Çocuk Günü Medipol Diş Festivali” ile kutladı. Moderatörlüğünü Endodonti Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Gündoğar’ın üstlendiği etkinliğe, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nalan Karabayır, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Prof. Dr. Elvan Tercan, Pedodonti Uzmanı Doç. Dr. Aslı Patır Münevveroğlu, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Yöntem Yaman, Pedodonti Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Damla Kahveciler Toy ve Pedodonti Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi İzel Karadede’nin yanı sıra çok sayıda çocuk katıldı. Festival, miniklere hem eğlenceli hem de öğretici bir gün yaşattı

DÜZENLİ BAKIM HER YAŞ İÇİN VAZGEÇİLMEZ

Prof. Dr. Mustafa Gündoğar, diş bakımının her yaşta önem taşıdığını vurgulayarak, “Düzenli bakımın ve kontrollerin ihmal edilmemesi gerekiyor” dedi. Prof. Dr. Gündoğar, erken alışkanlıkların ömür boyu ağız sağlığını koruduğunun altını çizdi.

DİŞ ÇIKARMA DÖNEMİNDE ATEŞ 38 DERECEYİ GEÇMEZ

Diş çıkarma döneminde bebeklerin sıklıkla huzursuzluk içerisinde olduğunu ve buna bağlı olarak ailelerin de stres yaşadığını dile getiren Prof. Dr. Nalan Karabayır, “Bu süreçte ateş 38 dereceyi kesinlikle geçmez” dedi. Prof. Dr. Karabayır, D vitamininin diş gelişimi için kritik olduğunu, bir yaş sonrası düzenli alınması gerektiğini aktardı. Genetik hastalıkların da diş çıkarma gecikmelerinde etkili olabileceğini ekledi.

ANESTEZİ SÜRECİ KORKULACAK BİR SÜREÇ DEĞİL

Toplumda anesteziye yönelik yaygın bir korku olduğunu belirten Prof. Dr. Elvan Tercan, “Öncelikle anne ve babanın sakin yaklaşımı çok önemli. Çocuğun anesteziden zarar görmesi mümkün değildir” dedi. Tercan, tüm çocukların anestezi öncesi mutlaka detaylı bir ön görüşmeden geçtiğini, süreç riskli bulunursa anestezinin uygulanmadığını söyledi.

SÜT DİŞLERİ ERKEN KAYBEDİLMEMELİ

Ağız ve diş sağlığının çocuklarda hassasiyetle korunması gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Aslı Patır Münevveroğlu, “Süt dişleri 0-12 yaş grubunda beslenmenin temelini oluşturuyor. Estetik açıdan da çok önemli. Bu nedenle süt dişleri kesinlikle zamanından önce kaybedilmemeli” ifadelerini kullandı.

KANSER SÜRECİNDE DİŞ BAKIMI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Doç. Dr. Yöntem Yaman, kanser tedavisi gören çocuklarda ağız bakımının kritik bir rol oynadığını belirterek, “Diş yapısında çürük veya bozulma varsa, kötü huylu hastalık sürecinde vücudu tehdit edebilir. Bu nedenle doğumdan itibaren düzenli ağız bakımını çok önemsiyoruz” dedi.

GEÇ VEYA ERKEN DİŞ ÇIKMASI MUTLAKA İZLENMELİ

Dr. Öğr. Üyesi Damla Kahveciler Toy, her çocuğun gelişim hızının farklı olduğunu söyleyerek,“12-18 aylık süreçte süt dişlerinin çıkmasını normal kabul ediyoruz. Bu süre aşılırsa altta bir hastalık belirtisi olabilir” uyarısında bulundu. Daimi dişlerde 3 yıllık gecikme veya erken çıkmanın normal karşılanabileceğini ancak sonraki süreçte düzenli kontrol gerektiğini dile getirdi.

İLK 6 AY ÇOK ÖNEMLİ, BİR YAŞINA KADAR MUTLAKA DİŞ KONTROLÜ YAPILMALI

Dr. Öğr. Üyesi İzel Karadede, ailelerin özellikle ilk 6 ayda ağız bakımını ihmal etmemesi gerektiğini belirterek, “En geç bir yaşına kadar mutlaka diş hekimi kontrolü yapılmalıdır” dedi. Çocukların diş tedavisinden korkmaması gerektiğini vurgulayan Dr. Karadede, “Korkacak hiçbir şey yok, doğru yaklaşımla her çocuk tedaviyi rahatlıkla tamamlayabilir” ifadelerini kullandı.

