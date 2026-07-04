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Medvedev bu sözlerle duyurdu: "İran'ın elinde bir 'termonükleer silah' var"

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev yaptığı bir değerlendirmede, İran'ın nükleer silahtan çok daha önemli bir koza sahip olduğunu belirtti. Hürmüz Boğazı'nın bu denli önemli olduğunun altını çizen Medvedev ayrıca İran'ın 'termonükleer bir silaha' da sahip olduğunu belirtti.

Medvedev bu sözlerle duyurdu: "İran'ın elinde bir 'termonükleer silah' var"
Doğukan Akbayır

İran ile ABD arasında gerçekleşen çatışmalarda Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ve sevkiyatları ve ticareti tamamen sekteye uğratması dünya çapında büyük bir probleme yol açtı. Rusya cephesi ise İran'ın bu hamlesinin nükleer silaha sahip olmaktan daha önemli bir koz olarak görüyor.

Medvedev bu sözlerle duyurdu: "İran ın elinde bir termonükleer silah var" 1

'İRAN ÇOK ÖNEMLİ BİR ŞEYİ KEŞFETTİ'

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev yaptığı değerlendirmede İran'ın ABD ile olan çatışma sürecinde keşfedilen çok önemli bir olayı açıkladı.

Medvedev, Hürmüz Boğazı'na sahip olmak ile nükleer silaha sahip olmanın eşdeğer olduğunu savundu.

Medvedev bu sözlerle duyurdu: "İran ın elinde bir termonükleer silah var" 2

"İRAN 'TERMONÜKLEER SİLAHI' ELİNDE TUTUYOR"

Medvedev, İranlı yetkililerin elinde ayrıca bir "termonükleer silah" daha elinde tuttuğunu ifade etti. Bu silahı Babülmendep Boğazı olarak açıklayan Medvedev, "Eğer bloke edilirse, tüm petrol sevkiyatları ve diğer ulaşım kilit altına alınacak." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İran Rusya Hürmüz Boğazı Babülmendep Boğazı
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