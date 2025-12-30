HABER

Mehmet Akif Ersoy'la ilgili 'itirafçı' iddiası!

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un, ifadesi alınmak üzere cezaevinden adliyeye getirildiği belirtildi. Savcı karşısında ifade veren Ersoy'un itirafçı olabileceği iddia edildi.

Ufuk Dağ

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Mehmet Akif Ersoy, ek ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Ersoy'un ifade işlemlerine başlanıldı. Günlerdir tutuklu olan Ersoy'un etkin pişmanlıktan faydalanabileceği iddia edildi.

Mehmet Akif Ersoy la ilgili itirafçı iddiası! 1

NE OLMUŞTU?

Mehmet Akif Ersoy, uyuşturucu soruşturması kapsamında 9 Aralık'ta gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Ersoy ilerleyen saatlerinde Habertürk Genel Yayın Yönetmenliği görevinden alındı. Savcılık, Ersoy'un da aralarında bulunduğu dört kişi hakkında tutuklama talep etti.

Tutuklama talebinde, "şüphelilerin kendi konutlarında uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkan sağladıkları, eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri, Ersoy'un çevresindeki kişilerle kadınları ilişkiye sokarak, bu kişiler üzerinden sektörel ve maddi menfaat sağladığı" iddia edildi. Ersoy daha sonra bu suçlamalardan tutuklandı.

UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Ersoy'a Adli Tıp Kurumu'nda yapılan testin 15 Aralık'ta pozitif çıktığı açıklandı. Mehmet Akif Ersoy'un saçında "kokain ve metabolitleri" tespit edildiği kaydedildi.

Mehmet akif Ersoy
sakın bunu dışarı çıkartmayın bu ahlaksız terbiyesizi
uyuşturucu baronları yakalanmadan operasyonun inandırıcılığı yok
itirafçı olacaktır
