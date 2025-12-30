Mehmet Akif Ersoy'la ilgili 'itirafçı' iddiası!

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Mehmet Akif Ersoy, ek ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Ersoy'un ifade işlemlerine başlanıldı. Günlerdir tutuklu olan Ersoy'un etkin pişmanlıktan faydalanabileceği iddia edildi.

NE OLMUŞTU?

Mehmet Akif Ersoy, uyuşturucu soruşturması kapsamında 9 Aralık'ta gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Ersoy ilerleyen saatlerinde Habertürk Genel Yayın Yönetmenliği görevinden alındı. Savcılık, Ersoy'un da aralarında bulunduğu dört kişi hakkında tutuklama talep etti.

Tutuklama talebinde, "şüphelilerin kendi konutlarında uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkan sağladıkları, eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri, Ersoy'un çevresindeki kişilerle kadınları ilişkiye sokarak, bu kişiler üzerinden sektörel ve maddi menfaat sağladığı" iddia edildi. Ersoy daha sonra bu suçlamalardan tutuklandı.

UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Ersoy'a Adli Tıp Kurumu'nda yapılan testin 15 Aralık'ta pozitif çıktığı açıklandı. Mehmet Akif Ersoy'un saçında "kokain ve metabolitleri" tespit edildiği kaydedildi.