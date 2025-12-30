Mehmet Akif Ersoy'la ilgili bomba iddia! Taner Çağlı ifadesinde söyledi: "'İstediğim yerden uyuşturucu geçiririm, kimse beni arayamaz' dedi"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu operasyonu kısa sürede gündemin en üst sırasına yerleşmişti. Medya, sanat ve iş dünyasını sarsan operasyonlar art arda gerçekleştirilirken, operasyonların medya ayağında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy da gözaltına alınmıştı.

Yapılan işlemlerin ardından Ersoy'un uyuşturucu testi pozitif çıkarken, süreç farklı bir noktaya evrilmişti. Ersoy'un sevk yazısında; şüphelilerin uyuşturucu madde kullanılması için yer ve imkan sağladıkları, eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri ve kullandıktan sonra ikiden fazla kişiyle birlikte cinsel ilişkiye girdikleri aktarılmıştı.

TANER ÇAĞLI UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA TUTUKLANMIŞTI

Yaşanan gelişmelerin ardından Ersoy tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Operasyonların yeni dalgasında ise Habertürk eski genel müdürü Veyis Ateş ve sosyal medya fenomeni Taner Çağlı da tutuklanmıştı.

TANER ÇAĞLI'NIN SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Çağlı'nın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Seyhan Avşar'ın haberine göre Çağlı ifadesinde dikkat çeken iddialara yer verdi. Çağlı, Mehmet Akif Ersoy'la ilgili olarak savcılıkta şunları söyledi:

"AKİF, 'BEN HAVALİMANINDAN DAHİ UYUŞTURUCU GEÇİRİRİM, KİMSE BENİ ARAYAMAZ' DEDİ"

"Akif’i Ağustos, Eylül aylarında gördüm. Güçten siyasetten konu açılınca Akif, 'ben istediğim yerden hatta havalimanından dahi uyuşturucu geçiririm. Kimse beni arayamaz' dedi"

ÇAĞLI'NIN, ERSOY İÇİN SÖYLEDİKLERİ TEKRAR GÜNDEM OLMUŞTU

Öte yandan Çağlı'nın Ersoy'u konuk ettiği Youtube programı ise tekrar gündem olmuştu. Çağlı bahsi geçen programda Ersoy için, "Türkiye'de bana göre en sevilen, güvenilen yüzünü gösterdiğimiz zaman 'bu kişiyi tanıyor musunuz?' dediğimiz zaman 'tanıyoruz ve çok güveniyoruz' şeklinde devam ettikleri bence çok özel kişilerden birisiyle beraberiz. Bazı insanlar vardır yüzünden iyilik ve dürüstlük akar. Sen temiz aile çocuğu vardır ya Türkiye örf adetlerinde ve Türk kültüründe annelere sorduğunda... Bence her anneye seni gösterip, 'Bu adamı gördüğün kadarıyla kızını verir misin?' diye sorsak, her anne 'Evet' der" demişti.