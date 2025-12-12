HABER

Mehmet Akif Ersoy operasyona 'siyasi' demişti! Eski AK Partili vekilden çok konuşulacak çıkış

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanması gündemde geniş yer bulmuştu. Savunmasında hakkındaki iddiaları reddeden Ersoy, operasyonun 'siyasi' olduğunu iddia etmişti. AK Partili eski milletvekili Şamil Tayyar bu duruma tepki gösterdi ve "Sanırım, hatırlı dostları sayesinde dokunulmaz olduğunu sanıyordu, hoyratça tepindiği ilişkilerin tepesinden bu kadar sert düşeceğine ihtimal vermiyordu, şimdi şokta" dedi.

Melih Kadir Yılmaz

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, perşembe günü gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ersoy'un yanı sıra gözaltına alınan Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan tutuklanırken, diğer dört kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

MEHMET AKİF ERSOY HAKKINDAKİ İDDİALAR GÜNDEM OLMUŞTU

Öte yandan; sevk yazısında, şüphelilerin uyuşturucu madde kullanılması için yer ve imkan sağladıkları, eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri ve kullandıktan sonra ikiden fazla kişiyle birlikte cinsel ilişkiye girdikleri belirtildi.

Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandıktan sonra merakla beklenen ifadesi dün ortaya çıktı. Ersoy, hakkındaki iddiaları reddederken, 'siyasi operasyon' iddiasında bulundu ve kendisine itibar suikastı yapıldığını öne sürdü.

Ersoy'un 'siyasi operasyon' iddiasına yanıt veren AK Partili eski vekil Şamil Tayyar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"UÇARAK ZİRVEYE KONARKEN SİYASİ SORGULAMA YAPMAYAN AKLIN, 'SİYASİ KULP' TAKMASI ÇOK TUHAF GELDİ"

"Mehmet Akif Ersoy, ‘bu bir siyasi operasyon’ demiş. Uçarak zirveye konarken siyasi sorgulama yapmayan bir aklın, fuhuş ve uyuşturucu operasyonuna ‘siyasi kulp’ takması çok tuhaf geldi.

"HATIRLI DOSTLARI VAR AMA SİYASİ OPERASYON GEREKTİRECEK ÖNEMLİ BİR FİGÜR DEĞİL"

Masumiyet karinesine binaen hakkındaki iddialara girmeyeceğim. Siyasi operasyon lafzına bir iki lafım var. Devlette ve siyasette hatırlı dostları var ama siyasi operasyonu gerektirecek önemli bir figür değil.

TMSF bünyesindeki bir yöneticiyi bir saniyede görevden alarak tasfiye etmek mümkünken, neden böyle bir operasyon yapılsın?

"KENDİNE FAZLACA BİR ANLAM YÜKLEMİŞ"

Veya operasyon yapılınca hangi grup veya klik siyasi irtifa kaybetsin? Cirmi ne ki ne kadarlık alanı yakabilsin? Kendine fazlaca bir anlam yüklemiş.

"DOKUNULMAZ OLDUĞUNU SANIYORDU, BU KADAR SERT DÜŞECEĞİNE İHTİMAL VERMİYORDU"

Sanırım, hatırlı dostları sayesinde dokunulmaz olduğunu sanıyordu, hoyratça tepindiği ilişkilerin tepesinden bu kadar sert düşeceğine ihtimal vermiyordu, şimdi şokta. Umarım, ders çıkarır yaşadıklarından"

Anahtar Kelimeler:
Şamil Tayyar Mehmet akif Ersoy
