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Mehmet Cemil Acar'ın eşi polislerin gözü önünde kasayı kaçırmış! Evinde külçe külçe altın, dolarlar çıkmıştı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin (DHMİ) eski İşletme Dairesi Başkanı Mehmet Cemil Acar, rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmıştı. Söz konusu operasyona ait yeni çıkan detaylar yeniden gündem oldu. Operasyon sırasında polis tutanak hazırlarken Acar'ın eşi dubleks evin çarşafa sarılı bir eşyayı indirirken polislere yakalandığı ancak avukatın devreye girmesiyle kasa olduğu belirlenen eşyaya el konulamadığı öğrenildi.

Mehmet Cemil Acar'ın eşi polislerin gözü önünde kasayı kaçırmış! Evinde külçe külçe altın, dolarlar çıkmıştı
Devrim Karadağ

Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin (DHMİ) eski İşletme Dairesi Başkanı Mehmet Cemil Acar hakkında yürütülen “Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’na muhalefet” soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Acar'ın evinde yapılan aramada 26 kilo külçe altı, 2 milyon dolarlık nakit ele geçirildi. Acar rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla tutuklandı.

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GELEN İHBARDA KASANIN MARKASI BİLE YAZILIYMIŞ

Gazeteci Tolga Şardan operasyonun perde arkasını yazdı. Acar hakkında CİMER'e yapılan ihbar o kadar detaylıydı ki evin yatak odasında dolabın arkasına gizlenen gizli kasa işaret edildi. İhbarda kasanın markası dahi yazıldı.

POLİS KASAYI NOKTA ATIŞI BULDU

Polis arama kararıyla eve gittiğinde kasayı eliyle koymuş gibi buldu.

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ACAR'IN EŞİ ÇARŞAFA SARILI EŞYAYI KAÇIRIRKEN YAKALANDI AMA...

Operasyon sırasında polis tutanak hazırlarken Acar'ın eşi dubleks evin çarşafa sarılı bir eşyayı indirirken polislere yakalandı.

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İKİNCİ KASAYA EL KONULAMADI

Avukat devreye girdi. Kasa olduğu belirlenen eşyaya el konulamadı. Gerekçesi ise farklı daire numarası olan üst kat için arama kararının olmaması.

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Anahtar Kelimeler:
rüşvet Devlet Hava Meydanları İşletmesi
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