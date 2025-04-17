Yolsuzluk soruşturmasında ağızları açık bırakan tutar! Sadece bankadaki kasasından 26 kilo altın çıktı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin (DHMİ) eski İşletme Dairesi Başkanı Mehmet Cemil Acar hakkında yürütülen “Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’na muhalefet” soruşturması kapsamında çarpıcı bulgulara ulaşıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma derinleştirilirken, Acar adına kayıtlı bir banka kasasında yapılan aramada adeta bir servet ele geçirildi. Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Acar’ın bankada bulunan özel kasasında 26 kilogram külçe altın, 1 milyon 320 bin dolar, 121 bin euro ele geçirildi. Ele geçirilen döviz ve altın varlıklarının bugünkü kurla karşılığının 160 milyon Türk Lirası'nı aştığı öğrenildi.

SOĞUK CÜZDANLARI İÇİN DE HAREKETE GEÇİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Acar’ın yalnızca fiziki varlıkları değil, dijital varlıkları da mercek altına alındı. Yurt içi ve yurt dışındaki kripto para hesapları ile olası “soğuk cüzdan”larda tutulan dijital varlıkların tespiti için Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile koordineli çalışma yürütülüyor.

ELE GEÇİRİLEN SERVET NE OLACAK?

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Acar hakkında yürütülen soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, rüşvet ve yolsuzluk iddialarının mahkemece sabit görülmesi halinde ele geçirilen tüm menkul varlıkların kamu yararına devlet hazinesine aktarılması bekleniyor. Sürecin bu yönde ilerlemesi, benzeri soruşturmalar açısından da emsal teşkil edecek.

BOŞANMASI DA MERCEK ALTINA ALINDI

Soruşturmanın başlamasının ardından Acar’ın eşiyle muvazaalı şekilde boşandığı iddia ediliyor. Savcılık, bu boşanmanın mal varlığını kaçırma amaçlı olup olmadığını tespit edebilmek için hukuki süreç başlattı. Boşanma protokolü ve mal paylaşımı kayıtları incelemeye alındı.

AİLESİ DE MERCEK ALTINDA

Acar ailesinin 2 villası dışında da gayrimenkulleri olduğu öğrenildi. Başsavcılık, Acar ve ailesinin gelir-gider dengesini analiz etmek üzere bir bilirkişi görevlendirdi. Görevlendirilen uzman ekip, yıllara yayılmış mal edinim süreçlerini, banka hesap hareketlerini, aile bireylerinin gelir beyanlarını ve harcama kalemlerini detaylı biçimde inceleyecek.