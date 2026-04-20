ABD, Mehmet Metiner'in vize başvurusunu reddetti! Paylaşımı tartışma yarattı

AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner'in yaptığı bir paylaşım kısa sürede gündem oldu. ABD Büyükelçiliği'nde vize başvurusu yaptığını ve kabul edilmediğini aktaran Metiner yaşadıklarını şöyle anlattı:

"DIŞİŞLERİ BAKANLIĞIMIZDAN YAZIYLA VİZE BAŞVURUSUNDA BULUNDUM"

"20 Nisan 2026 Pazartesi, yani bugün, saat 08:15’te ABD Büyükelçiliğine vize başvurusunda bulundum. Elimde Dışişleri Bakanlığımızdan yazıyla. Fotoğrafım alındı, parmak izim alındı ve işlemlerden sonra 11 nolu bölmedeki kişinin sorularını cevapladım.

"YAKLAŞIK 45 DAKİKA BEKLETTİLER"

Diplomatik pasaportuma bakıp durdu. 'Milletvekili misiniz?' dedi. ‘Ayrıca gazeteciniz’ dedi. ‘Evet’ dedim. ‘Bekler misiniz?’ dedi. İlerdeki bir hanımefendiye pasaportumu gösterdi. O arada konuştular. Dönüp geldi. ‘Oturma yerinde bekler misiniz?’ dedi. ‘Biz sizi çağıracağız.’ Yaklaşık 45 dakika beklettiler. Benden çok sonra gelenler bile işlemlerini yapıp gittiler.

"BU ŞEKİLDE BEKLETİLMEM ONUR KIRICI"

Kalkıp bankodaki görevliye gittim. ‘Elimde Dışişleri Bakanlığımızın yazısı var. Diplomatik pasaportum var. Bu şekilde bekletilmem hiç hoş değil ve onur kırıcı. Bekletilmeye devam edilecekse pasaportumu geri istiyorum’ dedim. Sağ olsun görevli arkadaş ilgilendi. Kısa bir süre sonra 11 nolu bölmeye çağrıldım. Talebimin reddedildiğini elime bir kağıt vererek ilettiler"

PAYLAŞIMI SİLİP YENİ BİR AÇIKLAMA YAPTI: "DIŞİŞLERİ BAKANLIĞIMIZDAN ARADILAR, GEREKLİ HASSASİYETİ GÖSTERDİLER"

Metiner olayın gündem olmasından sonra paylaşımını sildi ve ikinci bir paylaşım yaptı. Metiner o paylaşımında ise, "Dışişleri Bakanlığımızdan aradılar. Gerekli hassasiyeti gösterdiler. Kendilerine çok teşekkür ederim. ABD’nin bu yanlış tavrına dikkat çekmeyi amaçlayan paylaşımım amacına ulaştığı için o paylaşımlarımı kaldırma gereği duydum" dedi.

KONU TARTIŞMA YARATTI

Öte yandan konu kısa sürede gündem oldu ve tartışma yarattı. Bazı sosyal medya kullanıcıları Dışişleri Bakanlığı'nın bu yönde bir yazı yazmasını eleştirirken, bazıları da bunu normal karşıladı. Ayrıca bakanlık tarafından yazılan referans mektubu da tartışıldı. Bu noktada da bazı kullanıcılar yazının diplomatik teamüllere uygun olduğunu savundu, bazıları ise tersi yönde görüş bildirdi.