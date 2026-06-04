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Bafra’da 60 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Samsun’un Bafra ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 60 kilo kaçak tütün ele geçirilirken, iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Bafra’da 60 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde Bafra ilçesinde bulunan bir iş yerine operasyon düzenlendi. A.C.T. (28) isimli şahsa ait iş yerinde yapılan aramada 60 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlere el konulurken, şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında gerekli adli ve idari işlemler başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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