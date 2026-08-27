Mehmet Murat Çalık siyasete CHP'de devam edeceğini açıkladı

İBB soruşturması tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Yeni Parti'ye geçip geçmeyeceği tartışmalarına son noktayı koydu. Çalık, yoluna Cumhuriyet Halk Partisi'nde devam edeceğini açıkladı.

KARARINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Çalık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet Halk Partisi benim için yalnızca bir siyasi parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi ile bağım, ailemden gelen köklü bir siyasi aidiyete dayanmaktadır. Bu bağ, kişisel beklentilerin çok ötesindedir. Cumhuriyet Halk Partisi; Cumhuriyetimizin kurucu değerlerinin, demokrasinin, özgürlüğün, eşitliğin, adaletin ve halkın iradesinin taşıyıcısıdır. Atatürk’ün iki büyük eserinden biri olarak gördüğü Cumhuriyet Halk Partisi’nde mücadele etmenin ve bu büyük kurumun bir parçası olmanın benim için ayrı bir anlamı vardır."

"YOLUMA CHP'DE DEVAM EDECEĞİM"

"Bu nedenle açıkça ifade etmek isterim ki;

Yoluma, bugün bulunduğum yerde, Cumhuriyet Halk Partisi’nde devam edeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi, tarihi boyunca çok sesli, çoğulcu ve demokratik bir kongreler partisi oldu. İçerisinde farklı düşünceler farklı değerlendirmeler ve farklı görüşleri barındırdı. Herkesin kendi hür iradesiyle aldığı ve alacağı kararlara saygılıyım. Bunu demokrasinin doğal bir parçası olarak görüyorum. Çünkü benim için siyaset; bir makam sahibi olmak değil, inandığın değerlere sahip çıkabilmektir."