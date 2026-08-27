Bakan Yumaklı, 'Orman yangınları açısından kritik 3 gün' diyerek paylaştı ve uyardı

Bakan yumaklı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayandırarak yaptığı paylaşımda, 28-30 Ağusto tarihleri arasındaki kuvvetli rüzgar ve sıcak hava etkisinin orman yangını riskini artıracağına dikkat çekerek uyarılarda bulundu.
Bakan Yumaklı, şu bilgileri aktardı;
"ORMAN YANGINLARI AÇIŞINDAN KRİTİK 3 GÜN
Meteorolojik verilere göre, 28-30 Ağustos tarihlerinde; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de etkili olması beklenen kuvvetli rüzgâr, yüksek sıcaklık ve düşük nem, orman yangını riskini artırıyor.
Ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde kesinlikle ateş yakmayalım.
▪️ Kuru otluk alanlara yanıcı madde atmayalım.
▪️ Anız ve bahçe atığı yakma gibi işlerden uzak duralım.
▪️ En ufak bir duman veya şüpheli durumu anında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirelim.
Devletimizin tüm imkânları ve orman kahramanlarımızın fedakâr mücadelesi kararlılıkla sürerken; unutulmamalıdır ki en büyük gücümüz vatandaşlarımızın duyarlılığı ile yangın çıkmasını önlemektir."
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