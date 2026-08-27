Bakan Yumaklı, 'Orman yangınları açısından kritik 3 gün' diyerek paylaştı ve uyardı

Bakan yumaklı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayandırarak yaptığı paylaşımda, 28-30 Ağusto tarihleri arasındaki kuvvetli rüzgar ve sıcak hava etkisinin orman yangını riskini artıracağına dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

BAKAN YUMAKLI O TARİHLERE DİKKAT ÇEKEREK UYARDI

Bakan Yumaklı, şu bilgileri aktardı;

"ORMAN YANGINLARI AÇIŞINDAN KRİTİK 3 GÜN

Meteorolojik verilere göre, 28-30 Ağustos tarihlerinde; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de etkili olması beklenen kuvvetli rüzgâr, yüksek sıcaklık ve düşük nem, orman yangını riskini artırıyor.

"ANIZ VE BAHÇE ATIĞI YAKMA GİBİ İŞLERDEN UZAK DURALIM"

Ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde kesinlikle ateş yakmayalım.

▪️ Kuru otluk alanlara yanıcı madde atmayalım.

▪️ Anız ve bahçe atığı yakma gibi işlerden uzak duralım.

▪️ En ufak bir duman veya şüpheli durumu anında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirelim.

Devletimizin tüm imkânları ve orman kahramanlarımızın fedakâr mücadelesi kararlılıkla sürerken; unutulmamalıdır ki en büyük gücümüz vatandaşlarımızın duyarlılığı ile yangın çıkmasını önlemektir."