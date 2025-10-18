HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Meksika'da şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye yükseldi

Meksika'da şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 72'ye ulaştığı bildirildi.

Meksika'da şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye yükseldi

Meksika’nın Veracruz, Hidalgo, Puebla, Queretaro ve San Luis Potosi eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 72’ye yükseldiği, 48 kişinin hala kayıp olduğu duyuruldu. Yetkililer, Veracruz’da 32, Hidalgo’da 21, Puebla’da 18 ve Queretaro’da ise 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtti.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum’un, Queretaro ve San Luis Potosi hariç bu hafta sonu etkilenen bölgeleri ziyaret etmeyi planladığı, söz konusu iki eyaletin artık acil durum statüsünde olmadığı aktarıldı. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Muğla'da FETÖ operasyonunda 11 kişi tutuklandıMuğla'da FETÖ operasyonunda 11 kişi tutuklandı
Ordu’da halı sahada rahatsızlanan üniversiteli genç hayatını kaybettiOrdu’da halı sahada rahatsızlanan üniversiteli genç hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
sel Meksika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

8 kişinin uyuşturucu testi pozitif çıktı! 'Sözde Adli Tıp raporu...'

8 kişinin uyuşturucu testi pozitif çıktı! 'Sözde Adli Tıp raporu...'

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

AK Parti Meclis'e sundu: 2026 vergiler ile geliyor!

AK Parti Meclis'e sundu: 2026 vergiler ile geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.