Meksika'da şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye yükseldi

Meksika’nın Veracruz, Hidalgo, Puebla, Queretaro ve San Luis Potosi eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 72’ye yükseldiği, 48 kişinin hala kayıp olduğu duyuruldu. Yetkililer, Veracruz’da 32, Hidalgo’da 21, Puebla’da 18 ve Queretaro’da ise 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtti.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum’un, Queretaro ve San Luis Potosi hariç bu hafta sonu etkilenen bölgeleri ziyaret etmeyi planladığı, söz konusu iki eyaletin artık acil durum statüsünde olmadığı aktarıldı. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır