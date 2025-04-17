Meksika lideri Sheinbaum'dan Trump'a "uyuşturucu kartelleri" yanıtı

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, uyuşturucu kartellerinden korkmadıklarını ve Trump yönetimiyle iyi bir iletişim kurduklarını söyledi.

Sheinbaum, "Meksika kartellerden korkmuyor. Bu, Başkan Donald Trump'ın kendine has bir iletişim biçimi, ancak bizim ilkemiz, inancımız, Meksika ulusunu ve halkını korumak için her zaman geçerli olacak tutumumuz açık; koordinasyon vardır, işbirliği vardır, bilgi paylaşılır, ancak boyun eğmek asla söz konusu olamaz." dedi.

Sheinbaum, yabancı ajanların faaliyetlerinin sınırlandırılması amacıyla Ulusal Güvenlik Yasası'nda reform yapıldığını hatırlatarak, ABD'nin Meksika topraklarında gerçekleştirdiği uyuşturucu izleme uçuşlarının, Meksika'nın talebi doğrultusunda yapıldığını ifade etti.

Trump yönetimiyle iyi bir iletişim kurduklarını belirten Sheinbaum, "Şu ana kadar sürecimiz olumlu. Üzerinde anlaşamadığımız hiçbir konu olmadı ve pozisyonumuzu da biliyorlar." diye konuştu.

Trump, Fox News'e verdiği mülakatta, "Onlar uyuşturucu kartellerinden çok ama çok korkuyorlar. İlişkilerin çok iyi olduğunu söylemeliyim ve biz Meksika'ya yardım etmek istiyoruz, çünkü bu şekilde yönetemezsiniz." ifadesini kullanmıştı.

Bu arada, ulusal basında yer alan haberlere göre, Meksika'nın 5 Şubat'tan bu yana ABD sınırında gerçekleştirdiği operasyonlarda 2 bin 481 kişi gözaltına alındı, kilolarca fentanil ve tonlarca uyuşturucu madde ele geçirildi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır