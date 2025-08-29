Meksika Senatosu'nda ortalık karıştı! Muhalif lider Meclis Başkanı'na saldırdı... O anlar kamerada

Meksika Senatosu'nda muhalefette bulunan Kurumsal Devrim Parti (PRI) lideri Alejandro Alito Moreno kendisine söz hakkı verilmediğini savundu. Moreno, milletvekillerinin oturumun sonunda milli marşı söyledikleri sırada Senato Başkanı Gerardo Fernandez Norona’nın yanına geldi.

MUHALEFET LİDERİ, SENATO BAŞKANINA SALDIRDI

Kameraya yansıyan anlarda, PNI lideri Moreno’nun Senato Başkanı Norona’ya yaklaşarak konuşmak istediği, daha sonra Norona’yı kolundan tutup çektiği görüldü. İkili arasında tansiyon yükselirken, Moreno, Senato Başkanı Norona’ya saldırdı.

FOTOĞRAFÇIYI DA İTİP YERE DÜŞÜRDÜ

Moreno ayrıca araya giren bir fotoğrafçıyı da iterek yere düşürdü. Kavgaya bir başka milletvekili de katıldı ve salondan ayrılmaya çalışan Norona’ya saldırdı.

"'SENİ ÖLDÜRECEĞİM' DEDİ"

Norona olayın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Moreno beni çekmeye, bana dokunmaya, beni itmeye başladı. Bana vurdu ve ’Seni fena halde döveceğim, seni öldüreceğim’ dedi" ifadelerini kullandı.

İHRAÇLARI İSTENECEK

Norona, cuma günü acil toplantı düzenleyeceğini ve Moreno ile 3 PRI milletvekilinin kavga nedeniyle ihraç edilmesini önereceğini belirtti. Norona, kavganın Meksika’da diğer ülkelerin askerlerinin bulunması konusunda yaşanan "zorlu bir tartışmanın" ardından çıktığını söyledi.

PNI lideri Moreno ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, oturum sırasında kendisine söz hakkı verilmediğini, muhalefetin susturulmaya çalışıldığını ve daha sonra tansiyonun yükseldiğini belirtti. Moreno, ilk fiziksel saldırıyı Senato Başkanı Norona’nın gerçekleştirdiğini iddia etti.