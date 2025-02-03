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  4. Meksika sınıra 10 bin asker gönderme kararı aldı! Trump ek gümrük vergisini 1 aylığına durdurdu

Meksika sınıra 10 bin asker gönderme kararı aldı! Trump ek gümrük vergisini 1 aylığına durdurdu

03.02.2025 21:26
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Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ardından, sınıra uyuşturucu kaçaklığı ile mücadele için 10 bin asker göndereceğini açıkladı. Bu kararın ardından Trump da Meksika’ya yönelik ek gümrük vergisini 1 aylığına askıya aldı.

Meksika sınıra 10 bin asker gönderme kararı aldı! Trump ek gümrük vergisini 1 aylığına durdurdu

Meksika, ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksika'dan yapılan ithalata getirilecek olan yüzde 25’lik ek gümrük vergisine yönelik kararnameyi imzalamasının ardından harekete geçti. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ve ABD Başkanı Donald Trump, telefonda yaptıkları görüşmede yeni gümrük vergisini ele aldı.

Sheinbaum, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele için ABD sınırına 10 bin Ulusal Muhafız konuşlandıracaklarını belirterek, görüşmede gümrük vergisinin askıya alınmasını önerdiğini ve Trump’ın bunu kabul ettiğini ifade etti.

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"DERHAL 10 BİN ASKER GÖNDERMEYİ KABUL ETTİ"

ABD Başkanı Trump, 1 Şubat'ta uygulamaya sokulan Meksika'ya gümrük vergisine ilişkin Truth Social adlı sosyal paylaşım platformundan bir açıklama yaptı. Trump, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile bugün yaptığı telefon görüşmesinin çok iyi geçtiğini ve karşılıklı olarak sınır güvenliği konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Trump, açıklamasında, "Az önce Devlet Başkanı Sheinbaum ile çok dostane bir görüşme gerçekleştirdik. (Sheinbaum) Meksika ile Amerika Birleşik Devletleri'ni ayıran sınıra derhal 10 bin asker göndermeyi kabul etti. Ayrıca müzakerelerde bulunacağımız bir aylık süre için öngörülen gümrük vergilerini derhal durdurma konusunda anlaştık." ifadesini kullandı.
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Söz konusu adımla birlikte ABD'ye fentanil ve düzensiz göçmenlerin geçişinin önleneceğini kaydeden Trump, Meksika ile yapılacak ticari müzakereleri de sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum ise konuyla ilgili X hesabından yaptığı paylaşımda, sınıra 10 bin asker göndereceğini ve ABD'nin uygulayacağını duyurduğu gümrük vergisinin 1 aylığına durdurulduğunu ifade etti.

TİCARET SAVAŞLARI

Trump, dün Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanması yönündeki kararnameyi imzalamıştı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Trump’ın gümrük vergisi kararnamelerini imzalamasından saatler sonra düzenlediği basın toplantısında, Trump'ın tarifelerine misilleme olarak ABD’den yapılan ithalata gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu. ABD'den yapılan 155 milyar Kanada doları değerindeki ithalata yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını kaydeden Kanada Başbakanı Trudeau, 30 milyar Kanada doları değerindeki ürünler için getirilen gümrük vergisinin yarın, kalan 125 milyar Kanada doları değerindeki ürünler için ise 21 gün sonra yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.

Trump yönetiminin vergi kararını kınayan Çin ise, ABD’ye Dünya Ticaret Örgütü nezdinde itiraz edeceğini ve karara "karşı önlemler" alacağını ifade etmişti.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Meksika Donald Trump
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