HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Melanom nedir, diğer cilt kanserlerinden farkı nedir?

Çeşitli türleri bulunan kanser hastalığı, kontrolsüz olarak bölünen, normal beden yapısına sızarak onu yok etme yeteneğine sahip olan anormal hücrelerin gelişimleri ile karakterize edilen bir hastalıktır. İnsan vücudunun her bölgesine yayılabileceği gibi ilerledikçe ölümlere de neden olabilmektedir.

Melanom nedir, diğer cilt kanserlerinden farkı nedir?
Ferhan Petek

Genler, hücrelere büyümeye ne zaman başlayacağı ve duracağı gibi durumlar için talimatlar verir. Normal olan hücreler bu talimatları izlerken vücuda sızmış olan anormal hücreler tüm bu yönlendirmeleri yok sayar. Kanser hastalıkları da anormal hücrelerde gerçekleşen genetik mutasyonların hücrelerin hızlı bir şekilde neden olması sonucunda meydana gelmektedir.

Melanom nedir, neden olur?

Melanom, aynı zamanda cilt kanseri demektir. Cilt hücrelerinin kontrolsüz, rutin dışı, anormal bir şekilde büyümeleri sonucunda meydana gelen kanser türü cilt kanseri ya da melanom olarak isimlendirilmiştir. Bu hastalık kendini çeşitli belirtiler ile göstermektedir. Erken tanı bu hastalık için de diğer birçok hastalıkta olduğu gibi son derece önemli kabul edilmektedir.

Cilt kanseri, yaygın bir kanser türü olarak bilinmektedir ve kendi içinde 3 farklı türe ayrılır. Bu türler: Skuamoz hücreli karsinom, bazal hücreli karsinom ve melanom'dur.

Hücrelerde meydana gelen büyüme cilt hücrelerinin hızlı bir şekilde çoğalması ve kötü huylu tümörlerin meydana gelmesine de melanom isimli kanser türü neden olmaktadır. Farklı türlerdeki deri ya da cilt kanserleri şunlardır:

  • Bazal hücreli karsinom: Epiderminizin alt tarafındaki yani cildin dış kısmındaki bazal hücrelerde oluşan bu kanser türü en az tehlikeli olarak kabul edilen ve risk oranı en düşük olan cilt kanseri türüdür.
  • Skuamoz hücreli karsinom: Cildin dış kısmında yer alan skuamöz hücrelerinizde meydana gelen skuamöz hücreli karsinom, bedenin güneş ışınlarına en çok maruz kaldığı kısımlarda görülmektedir.
  • Genel olarak erken tanı olması durumunda tedavi edilebilirdir. Ancak tedavi edilmediği takdirde çok tehlikeli bir hale gelebilmektedir.
  • Melanom: Daha çok erkeklerde yaygın olarak görülen, göğüs ve sırt kadınlarda ise bacaklarda görülebilen melanom erken tanı sayesinde tedavi oranı oldukça yüksek olan bir kanser türdür.

Bu yaygın kanser türleri dışında kaposi sarkomu, yağ bezi karsinomu, Merkel hücreli karsinom gibi farklı cilt kanseri türleri bulunmaktadır.

Melanom belirtileri nelerdir?

Melanom tedavisi ağırlıklı olarak erken tanıya bağlı olarak gerçekleştirilebilmektedir. Vücudun herhangi bir kısmında normal ciltte ya da kanserli bir bende gelişebilen melanom kanser türü her cilt tonundan insanları etkileyebilmektedir. Belirtilerine göre ise melanom şu şekilde kendini gösterebilir:

  • Daha koyu beneklere sahip olan büyük kahverengi noktalar
  • Boyutu, rengi ya da hissi değişen veya kanaması olan bir ben
  • Düzensiz bir sınırı, pembe, kırmızı, mavi, beyaz görünen kısımları olan küçük bir lezyon
  • Kaşınan ya da yanan ağrılı bir lezyon
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başvurular bugün başladı! Yeni üye böyle seçilecekBaşvurular bugün başladı! Yeni üye böyle seçilecek
Sumud Filosu'nda bir tekne su almaya başladı! Türkiye'den tahliye yardımıSumud Filosu'nda bir tekne su almaya başladı! Türkiye'den tahliye yardımı

Anahtar Kelimeler:
cilt kanseri melanom
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.