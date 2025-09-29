Melanom nedir, diğer cilt kanserlerinden farkı nedir?

Genler, hücrelere büyümeye ne zaman başlayacağı ve duracağı gibi durumlar için talimatlar verir. Normal olan hücreler bu talimatları izlerken vücuda sızmış olan anormal hücreler tüm bu yönlendirmeleri yok sayar. Kanser hastalıkları da anormal hücrelerde gerçekleşen genetik mutasyonların hücrelerin hızlı bir şekilde neden olması sonucunda meydana gelmektedir.

Melanom nedir, neden olur?

Melanom, aynı zamanda cilt kanseri demektir. Cilt hücrelerinin kontrolsüz, rutin dışı, anormal bir şekilde büyümeleri sonucunda meydana gelen kanser türü cilt kanseri ya da melanom olarak isimlendirilmiştir. Bu hastalık kendini çeşitli belirtiler ile göstermektedir. Erken tanı bu hastalık için de diğer birçok hastalıkta olduğu gibi son derece önemli kabul edilmektedir.

Cilt kanseri, yaygın bir kanser türü olarak bilinmektedir ve kendi içinde 3 farklı türe ayrılır. Bu türler: Skuamoz hücreli karsinom, bazal hücreli karsinom ve melanom'dur.

Hücrelerde meydana gelen büyüme cilt hücrelerinin hızlı bir şekilde çoğalması ve kötü huylu tümörlerin meydana gelmesine de melanom isimli kanser türü neden olmaktadır. Farklı türlerdeki deri ya da cilt kanserleri şunlardır:

Bazal hücreli karsinom: Epiderminizin alt tarafındaki yani cildin dış kısmındaki bazal hücrelerde oluşan bu kanser türü en az tehlikeli olarak kabul edilen ve risk oranı en düşük olan cilt kanseri türüdür.

Skuamoz hücreli karsinom: Cildin dış kısmında yer alan skuamöz hücrelerinizde meydana gelen skuamöz hücreli karsinom, bedenin güneş ışınlarına en çok maruz kaldığı kısımlarda görülmektedir.

Genel olarak erken tanı olması durumunda tedavi edilebilirdir. Ancak tedavi edilmediği takdirde çok tehlikeli bir hale gelebilmektedir.

Melanom: Daha çok erkeklerde yaygın olarak görülen, göğüs ve sırt kadınlarda ise bacaklarda görülebilen melanom erken tanı sayesinde tedavi oranı oldukça yüksek olan bir kanser türdür.

Bu yaygın kanser türleri dışında kaposi sarkomu, yağ bezi karsinomu, Merkel hücreli karsinom gibi farklı cilt kanseri türleri bulunmaktadır.

Melanom belirtileri nelerdir?

Melanom tedavisi ağırlıklı olarak erken tanıya bağlı olarak gerçekleştirilebilmektedir. Vücudun herhangi bir kısmında normal ciltte ya da kanserli bir bende gelişebilen melanom kanser türü her cilt tonundan insanları etkileyebilmektedir. Belirtilerine göre ise melanom şu şekilde kendini gösterebilir: