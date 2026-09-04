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Melih Gökçek soruşturması! Oğlu ve gelini de ifadeye çağrıldı

Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gökçek'in ardından oğlu Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek'i de ifadeye çağırdı.

Melih Gökçek soruşturması! Oğlu ve gelini de ifadeye çağrıldı
Recep Demircan

Melih Gökçek hakkındaki iddialar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı re'sen soruşturma başlatmıştı. Gökçek bugün adliyeye gelerek ifade verdi. Adliye çıkışında açıklama yapan Gökçek, 500 soruşturma geçirdiğini ve hepsinden aklandığını ifade etti.

Melih Gökçek soruşturması! Oğlu ve gelini de ifadeye çağrıldı 1

İKİ İSİM DAHA İFADEYE ÇAĞRILDI

Gökçek'in ifade verme işlemi sonrasında yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gökçek'in ardından oğlu Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek'i de ifadeye çağırdı.

Melih Gökçek soruşturması! Oğlu ve gelini de ifadeye çağrıldı 2

Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek pazartesi günü ifade verecek.

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Anahtar Kelimeler:
Melih Gökçek
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