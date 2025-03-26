Melikgazi'den kırsalda tarıma destek

Melikgazi Belediyesi olarak, tarımsal kalkınmaya yönelik verilen desteklerle üretimin kesintisiz devam etmesi için yerel üreticilerin her zaman yanında olduklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde çalışan ekiplerimiz kırsalda çiftçilerimize ve tarıma destek olmak için çeşitli çalışmalar yapıyor. Bu doğrultuda biz de yaz ayı gelmeden ve sulama başlamadan önce kırsal mahallelerimizde tarım arazilerini besleyen sulama kanallarında temizlik çalışması yapıyoruz. Kırsal mahallelerde tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından sulama kanallarının doğru ve düzgün çalışması kritik öneme sahip.

Kırsal mahallelerde sulama kanallarının düzenli temizliği hem tarımsal üretim hem de su kaynaklarının verimli kullanımı açısından çok önemlidir. Kanallar temiz olmaz ise hem evlere hem tarlalara su basıyor, zarar veriyor. Çiftçilerimiz için sulama, özellikle kurak dönemlerde bitkilerin sağlıklı büyümesini sağlayan en önemli faktörlerden bir tanesi. Bu nedenle sulama kanallarının temizliği, suyun verimli bir şekilde kullanılabilmesi için gereklidir. Kanallarda su akışına engel olan taş, toprak birikintisi, ot ve ağaç dalları temizlenirken makinaların giremediği yerlerde insan gücüyle temizlendi. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim." dedi.

(İHA)

Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır