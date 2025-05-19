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Melodili Yol uygulaması ilk kez hayata geçirildi; asfaltta Türk Marşı yankılanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Melodili Yol uygulamasının Türkiye'de ilk kez hayata geçirildiğini, sabit hızda seyreden araçlarda Mozart'ın Türk Marşı bestesinin duyulacağını açıkladı.

Melodili Yol uygulaması ilk kez hayata geçirildi; asfaltta Türk Marşı yankılanacak
Çiğdem Sevinç

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Melodili Yol uygulamasının Türkiye'de ilk kez hayata geçirildiğini, sabit hızda seyreden araçlarda Mozart'ın Türk Marşı bestesinin duyulacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Melodili Yol uygulamasının Türkiye'de ilk kez Ankara'nın Nallıhan ilçesinde hayata geçirildiğini belirtti. Uraloğlu, Melodili Yol uygulamasının yol yüzeyine belirli aralıklarla yerleştirilen işaretlemeler veya oyuklar sayesinde araçların geçişi sırasında oluşan titreşim ve ses üretme prensibine dayandığını ifade etti. Bakan Uraloğlu, "Bu oyuklar veya işaretlemeler, araçların belirli bir hızla geçtiği takdirde müzikal bir melodi oluşturacak şekilde tasarlanıyor. Yüzeydeki her bir oyuk veya işaretleme, farklı frekansta bir nota verecek şekilde konumlandırılıyor. Sürücü sabit hızla seyrettiğinde, oluşan titreşim ve sesler birleşerek hedeflenen ezginin duyulmasını sağlıyor" dedi.

'YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHASINI ETKİLEMEYECEK'

Bakan Uraloğlu, Karayolları 4'üncü Bölge Müdürlüğü (Ankara) sorumluluğundaki Nallıhan-Beypazarı Devlet Yolu'nun 21'inci kilometresinde yer alan Eymir köyü mevkisinde uygulamanın tamamlandığını belirtti. Uygulamanın, Nallıhan Davutoğlan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nı etkilemeyecek bir mesafede hayata geçirildiğini kaydeden Uraloğlu, "Sürücüler, belirli bir hızda seyrederken Mozart'ın Türk Marşı'nı net şekilde duyabiliyor" dedi.

'YENİ UYGULAMA ANKARA-ESKİŞEHİR YOLUNDA BAŞLAYACAK'

Uraloğlu, Melodili Yol uygulamasının 2'nci etabı için çalışmaların 17 Mayıs 2025 tarihinde Ankara-Eskişehir Devlet Yolu'nun Sivrihisar çıkışındaki 37'nci kilometresinde yer alan Kertek mevkisinde başlatıldığını açıkladı. Benzer uygulamaların yapıldığı diğer ülkelerde yerleşim yerlerine yakın kesimlerde gürültü nedeniyle şikayetlerin arttığını belirten Bakan Uraloğlu, "Biz bu nedenle uygulamaları yerleşim alanlarından uzakta yapmayı tercih ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'SABİT HIZ VE YOLUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ÖNEMLİ'

Melodili Yol sisteminin en iyi sonucu verebilmesi için belirli teknik kriterlerin karşılanması gerektiğini aktaran Uraloğlu, "Taşıtların saatte ortalama 100 kilometrelik sabit hızlarda seyredebileceği, yolun düz olduğu, üst yapı bozuklukların olmadığı, pürüzsüz bir kaplamaya sahip yollarda yapılması gerekiyor. Melodili Yol uygulamasının, kısa sürede aşınarak özelliğini kaybetmemesi ve melodinin en net şekilde duyulabilmesi için mümkün olduğunca düşük trafik hacmi olan, özellikle ağır taşıt trafiğinin az olduğu yollara yapılması önem arz ediyor" açıklamasında bulundu.

(DHA)

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Ulaştırma Bakanlığı
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