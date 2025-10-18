HABER

Meloni'den 'Trump'ın metresi' yorumuna sert tepki: "Yıllarca saygı dersi veren sol, şimdi bir kadını aşağılıyor"

Dünyanın gözü geçen günlerde Mısır'daydı. Burada yapılan Gazze Barış Zirvesi'ne birçok lider katılırken, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki diyalog dikkat çekmişti. İtalya'da Genel İşçi Konfederasyonu'nun (CGIL) Başkanı Maurizio Landini yaptığı açıklamada, "Donald Trump'ın metresi" ifadelerini kullanırken, Meloni bu duruma sert tepki gösterdi ve "Yıllarca saygı dersi veren sol, şimdi bir kadını aşağılıyor" dedi.

Melih Kadir Yılmaz

Geçtiğimiz haftalarda Mısır'da düzenlenen Gazze Barış Zirvesi dünya kamuoyu tarafından yakından takip edilmişti. Birçok liderin katıldığı zirvede İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile ABD Başkano Donald Trump arasında yaşananlar dikkat çekmişti.

Meloni den Trump ın metresi yorumuna sert tepki: "Yıllarca saygı dersi veren sol, şimdi bir kadını aşağılıyor" 1

İki lider arasındaki diyalog İtalya'da da gündem olmuş ve ülkenin en büyük işçi sendikası Genel İşçi Konfederasyonu'nun (CGIL) Başkanı Maurizio Landini katıldığı bir programda açıklamalarda bulunmuştu.

"TRUMP'IN METRESLİĞİNİ YAPMAKTAN ÖTEYE GİDEMEDİ"

Meloni'nin "barış için parmağını bile oynatmadığını" ifade eden Landini, "Trump'ın metresliğini yapmaktan öteye gidemedi. Neyse ki İtalyan halkı, bu ülkenin onurunu korumak için sokaklara döküldü" ifadelerini kullanmıştı.

Meloni den Trump ın metresi yorumuna sert tepki: "Yıllarca saygı dersi veren sol, şimdi bir kadını aşağılıyor" 2

CGIL ateşkes öncesinde Gazze'deki sivil kayıplara dikkat çekmek için Filistin yanlısı protestolar organize etmiş ve ülkede genel grev ilan edilmişti.

Öte yandan Meloni perşembe günü sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Landini'ye cevap verdi. Sendika başkanının "artan öfkesinin açıkça etkisi altında olduğunu" söyleyen Meloni, daha sonra Landini'nin kullandığı kelimenin anlamının açıklandığı bir ekran görüntüsü paylaştı.

Meloni den Trump ın metresi yorumuna sert tepki: "Yıllarca saygı dersi veren sol, şimdi bir kadını aşağılıyor" 3

EKRAN GÖRÜNTÜSÜ PAYLAŞTI

Meloni, "Bu kelimenin en yaygın anlamını herkesin bildiğini düşünüyorum ama bilmeyenler için hızlıca bir internet aramasıyla ilk tanımını paylaşıyorum" dedi. Meloni'nin paylaştığı ekran görüntüsünde "Hafif meşrep kadın, heteroseksüel, fahişe" yazdığı görüldü.

"YILLARCA SAYGI DERSİ VEREN SOL, ŞİMDİ BİR KADINI AŞAĞILIYOR"

Meloni açıklamalarının devamında ise "Yıllarca kadına saygı dersi veren sol, şimdi bir kadını fahişe diyerek aşağılıyor" ifadelerini kullandı.

LANDİNİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Landini ise gelen tepkinin ardından 'cinsiyetçi' olmadığını savunarak, "Hemen herkesin yeniden izleyebileceği 10 dakikalık röportajımda herhangi bir yanlış anlamayı önlemek için sözlerimi derhal açıklamıştım: Meloni Trump'ın başarısından nemalanıyordu, Trump'ın sarayındaydı, Trump'ın dalkavuğuydu" dedi.

