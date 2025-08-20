Meloni'nin gözlerine ne oldu? Bu sefer de mimikleriyle gündemde: Trump'a önce güldü sonra...

Uluslararası zirvede dikkatler İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin üzerindeydi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un halefi Friedrich Merz’in ateşkes çağrısı yaptığı sırada sergilediği mimik, sosyal medyada viral hale geldi. Kısa sürede binlerce kez paylaşılan görüntülerde Meloni'nin yüz ifadesi kullanıcılar arasında geniş yankı uyandırdı.

TEPKİSİ GÜNDEM OLDU

Toplantı boyunca kameraların odağında kalan Meloni, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptığı bir espriye önce gülümseyerek karşılık verdi. Ancak hemen ardından gözlerini devirmesi sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

Toplantının ilerleyen saatlerinde söz alan Meloni, Ukrayna kriziyle ilgili net mesajlar verdi. “Ukrayna'nın yanındayız. Eğer adil bir barış istiyorsak bunu ancak birlik içinde başarabiliriz” diyen Meloni, liderler arasında en çok dikkat çeken konuşmalardan birine imza attı.