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Meltem Avcı Yılmaz ile yola devam

Melikgazi Kayseri Basketbol; iç transferde Meltem Avcı Yılmaz ile yeniden anlaştı.Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol; 2025-2026 sezonu için kolları sıvadı.

Meltem Avcı Yılmaz ile yola devam
Çiğdem Sevinç

Melikgazi Kayseri Basketbol; iç transferde Meltem Avcı Yılmaz ile yeniden anlaştı.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol; 2025-2026 sezonu için kolları sıvadı. Sarı kırmızılılar yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak için iç ve dış transferde çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezon öncesi iç transferde ilk olarak Crystal Dangerfield ile anlaşan sarı kırmızılılar, ardından Meltem Avcı Yılmaz ile anlaşmaya vardı.

Melikgazi Kayseri Basketbol Kulübünden yapılan paylaşımda; "Yola devam. 14 numara forma giyen oyuncumuz Meltem Avcı Yılmaz ile 2025-2026 sezonunda da beraberiz. Oyuncumuza yeni sezonda başarılar dileriz" denildi.

Meltem Avcı Yılmaz ile yola devam 1

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri
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