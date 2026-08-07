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Gözaltına alınmıştı! İlkay Çiçek disipline sevk edildi

4 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve ardından adliyeye sevk edilen CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi.

Gözaltına alınmıştı! İlkay Çiçek disipline sevk edildi
Cansu Çamcı

CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, Menderes Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in kesin ihraç talebiyle disipline sevk işleminin başlatıldığını duyurdu.

Gözaltına alınmıştı! İlkay Çiçek disipline sevk edildi 1

"PARTİ İLKELERİYLE BAĞDAŞMIYOR"

CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin temel ilkeleri, parti tüzüğü ve örgüt disiplini doğrultusunda yapılan değerlendirmeler sonucunda, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkında ortaya çıkan tutum ve davranışların parti ilkeleriyle bağdaşmadığı kanaatine varılmıştır. Bu kapsamda, ilgili belediye başkanı hakkında tedbirli olarak 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk işlemi başlatılmıştır. Süreç, Cumhuriyet Halk Partisi Tüzüğü'nün öngördüğü usul ve esaslar çerçevesinde, hukukun üstünlüğü ve savunma hakkı gözetilerek yürütülecektir. Cumhuriyet Halk Partisi; kurumsal bütünlüğünü, örgüt disiplinini ve halkımıza karşı taşıdığı sorumluluğu her türlü kişisel tutumun üzerinde görmektedir. Partimizin ilkelerine aykırı hiçbir davranışa müsamaha gösterilmeyecek; örgütümüzün ortak iradesi ve siyasi ahlak anlayışı kararlılıkla korunacaktır" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Menderes CHP
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