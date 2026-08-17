Menderes Belediyesi AK Parti'ye mi geçiyor? CHP ve Yeni Parti anlaşamadı

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından gözler başkan vekilliği için yapılacak seçime çevrildi.

Gazeteci Asena Karcıer, sosyal medyadan Menderes Belediye Başkanvekilliği seçimine ilişkin kulis bilgilerini paylaştı.



İlkay Çiçek

CHP VE YENİ PARTİ ANLAŞAMADI

CHP ve Yeni Parti arasındaki ittifak görüşmeleri sonuçsuz kalırken, CHP'nin Mehmet Ali Akar ismini aday olarak çıkartmayı planladığı bildirildi.

Yeni Parti de adayını belirlemek için bir toplantı yaptığı kaydedilirken öne çıkan ismin Barış Gürsoy olduğu kaydedildi.

Karcıer kulis bilgilerini şöyle aktardı:

"Seferihisar'daki yöntem kullanılmaya devam ederse iki isim için ön seçim yapılması da söz konusu olacaktır. Aleni bir şekilde niyetini belli eden ismi vereceğim sadece bu cepheden: Seyhan Müşerref Kuralı. Gelelim AK Parti cephesine... Ak Parti yöntemini değiştirmedi ve geçtiğimiz gün bir temayül yoklaması yaptı. Yoklamada dört isim öne çıkarken, bu cephenin adayı olması beklenen isim kuvvetle muhtemel Asuman Şen. Bir de bağımsız meclis üyelerinden biri adaylık talebini dile getirdi."

ÇOĞUNLUK AK PARTİ'YE GEÇTİ

Menderes Belediye Meclisi’ndeki 31 sandalyenin seçim sonrası ilk dağılımı 18 CHP, 10 AK Parti, 1 MHP ve 2 bağımsız üye şeklindeydi. Ancak CHP’den ayrılan 11 üye Yeni Parti'ye geçti.

Ardından gelen süreçte Belediye Başkanı İlkay Çiçek ile birlikte biri CHP’li, ikisi Yeni Partili olmak üzere toplam 3 meclis üyesi cezaevine gönderildi.

Yaşanan bu tutuklamalar sonrası Yeni Parti’nin meclisteki faal üye sayısı 9’a düşerken, çoğunluk AK Parti’ye geçmiş oldu. Kritik başkanvekilliği oylaması öncesinde meclisteki güç dengeleri bu şekilde baştan aşağı değişti.

BELEDİYENİN AK PARTİ'YE GEÇMESİ BEKLENİYOR

CHP ve Yeni Parti'nin ortak aday çıkarma noktasında anlaşamamasıyla belediyenin AK Parti'ye geçmesi bekleniyor.