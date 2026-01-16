HABER

Menderes’te fabrika yangını kısa sürede kontrol altına alındı

İzmir’in Menderes ilçesinde yalıtım malzemesi üreten bir fabrikada yangın çıktı. İzmir İtfaiyesi, 13 araç ve 45 personel ile yangına müdahale ederken alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Ekiplerin hızlı müdahalesi yangının çevredeki diğer tesislere sıçramasını önledi.

Menderes'te fabrika yangını kısa sürede kontrol altına alındı

Menderes ilçesi İTOB Organize Sanayi Bölgesi’nde, yalıtım malzemesi üreten tek katlı bir fabrikada 08.10 sıralarında yangın çıktı. Fabrikada bulunan çalışanlar, yükselen dumanları fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi ve ekipler gelene kadar binayı güvenli bir şekilde tahliye etti. İhbarın ardından kısa sürede olay yerine ulaşan İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, 13 araç ve 45 personelle alevlere müdahale etti. Yoğun çalışmalar sonucu yangın 09.15’te kontrol altına alındı. Olay sırasında çalışanların hızlı tahliyesi sayesinde can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangının çevredeki diğer tesislere sıçramasının da önüne geçildi.

Menderes’te fabrika yangını kısa sürede kontrol altına alındı 1

Menderes’te fabrika yangını kısa sürede kontrol altına alındı 2

Kaynak: İHA

