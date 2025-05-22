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‘Menopoz sonrası kanamalarda her 10 vakadan biri kanser işareti olabilir’

Kadınlarda menopoz sonrası dönemde görülen kanamalar hakkında önemli uyarılarda bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof.

‘Menopoz sonrası kanamalarda her 10 vakadan biri kanser işareti olabilir’
Çiğdem Sevinç

Kadınlarda menopoz sonrası dönemde görülen kanamalar hakkında önemli uyarılarda bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Ülkü Mete Ural, postmenapozal kanamanın çoğu zaman masum nedenlere bağlı olabileceğini ancak yüzde 10-15 vakada rahim kanseri gibi ciddi bir hastalığın habercisi olabileceğini ifade etti.

İLK VE TEK BELİRTİSİ

Postmenapozal kanama, son adet dönemi üzerinden en az bir yıl vakit geçtikten sonra meydana gelen kanama olarak tanımlanmaktadır. Güven Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Prof. Dr. Ülkü Mete Ural, postmenapozal kanamanın miktarı, süresi ya da sıklığı fark etmeksizin, bu şikâyeti olan hastaların mutlaka dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini, kanamanın rahim kanseri veya kanser öncüsü lezyonların ilk ve tek belirtisi olabileceğini belitti.

Prof. Dr. Ural, “Postmenapozal kanamanın en sık rastlanılan nedenleri arasında östrojen azalmasına bağlı olarak rahim iç duvarının incelmesi ve kırılganlığının artması olarak tanımlandığı endometriyal atrofi yer almaktadır. Diğer sebepler ise östrojen hormonu kullanımı, rahim iç duvarından kaynaklanan polip, miyom, endometriyal hiperplazi ve enfeksiyonlar olarak sıralanabilir” dedi.

‘MUTLAKA JİNEKOLOJİK MUAYENE VE ULTRASONOGRAFİK İNCELEME YAPILMALI’

Menopoz sonrası kanama şikayeti olan hastalarda, izlenmesi gereken adımları paylaşan Prof. Dr. Ural, bu hastalarda öncelikle detaylı bir jinekolojik muayenenin yapılması, ardından ultrasonografi ile rahim iç duvar kalınlığının ve yumurtalıkların değerlendirilmesi ve şüpheli olgularda rahim iç duvarından biyopsi alınarak patolojik inceleme yapılmasının gerekli olduğunu belirtti.

Menopoz sonrası meydana gelen kanamanın ‘olağan’ bir durum gibi düşünülmemesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Ural, kanser olasılığını dışlamak için postmenapozal kanama durumunda tanı yöntemlerinin vakit kaybetmeden uygulanması gerektiğini ve erken teşhisin hayat kurtarabileceğini ifade etti.

HABER ÖZETİ

  • Postmenopozal kanamanın çoğu zaman masum sebeplere bağlı olabileceği, ancak yüzde 10-15 oranında rahim kanseri gibi ciddi hastalıkların habercisi olabileceği belirtildi.

  • Postmenopozal kanama, son adet döneminin üzerinden en az bir yıl geçtikten sonra meydana gelen kanama olarak tanımlandı.

  • En sık rastlanan nedenlerin arasında endometriyal atrofi, östrojen kullanımı, rahim iç duvarından kaynaklanan polip, miyom, endometriyal hiperplazi ve enfeksiyonlar bulunduğu ifade edildi.

  • Postmenopozal kanama yaşayan hastalarda detaylı jinekolojik muayene, ultrasonografi ve gerektiğinde biyopsi yapılması gerektiği vurgulandı.

  • Postmenopozal kanamanın olağan bir durum olarak düşünülmemesi ve erken teşhis için tanı yöntemlerinin hızla uygulanması gerektiği belirtildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kanser
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