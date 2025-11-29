Menteşe Belediye ekipleri su baskınlarına müdahale ediyor

Bölgemiz için yapılan sel ve fırtına uyarılarının ardından, ekiplerimiz gerekli ön hazırlıkları tamamladı. Devam etmesi beklenen yoğun yağışla birlikte, saha personelimiz ve iş makinelerimiz ani su baskınlarına karşı müdahale çalışmalarını sürdürüyor. Kötekli, TOKİ Bölgesi, Muğla Sanayi Bölgesi, Yıldıray Çeltiklioğlu Caddesi, Emek Caddesi, Sekibaşı Bölgesi ve Muslihittin Mahallesi Akyol Parkı’nda müdahalelerde bulunuldu. Karamehmet Mahallesi Kızıldağ Sokak, Orhaniye Mahallesi 168. Sokak, Düğerek Mahallesi Gündoğdu Sokak ile kolejler bölgesinde altyapı çalışması olan yollar geçici olarak trafiğe kapatılarak buralarda çalışma başlatıldı" denildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır