HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Menteşe Belediye ekipleri su baskınlarına müdahale ediyor

Bölgemiz için yapılan sel ve fırtına uyarılarının ardından, ekiplerimiz gerekli ön hazırlıkları tamamladı.

Menteşe Belediye ekipleri su baskınlarına müdahale ediyor

Bölgemiz için yapılan sel ve fırtına uyarılarının ardından, ekiplerimiz gerekli ön hazırlıkları tamamladı. Devam etmesi beklenen yoğun yağışla birlikte, saha personelimiz ve iş makinelerimiz ani su baskınlarına karşı müdahale çalışmalarını sürdürüyor. Kötekli, TOKİ Bölgesi, Muğla Sanayi Bölgesi, Yıldıray Çeltiklioğlu Caddesi, Emek Caddesi, Sekibaşı Bölgesi ve Muslihittin Mahallesi Akyol Parkı’nda müdahalelerde bulunuldu. Karamehmet Mahallesi Kızıldağ Sokak, Orhaniye Mahallesi 168. Sokak, Düğerek Mahallesi Gündoğdu Sokak ile kolejler bölgesinde altyapı çalışması olan yollar geçici olarak trafiğe kapatılarak buralarda çalışma başlatıldı" denildi.

Menteşe Belediye ekipleri su baskınlarına müdahale ediyor 1

Menteşe Belediye ekipleri su baskınlarına müdahale ediyor 2


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sac levhanın altında kalıp ölen 2 işçi toprağa verildiSac levhanın altında kalıp ölen 2 işçi toprağa verildi
Şoförün tecrübesi facianın önüne geçtiŞoförün tecrübesi facianın önüne geçti

Anahtar Kelimeler:
sel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Karadeniz açıklarında peş peşe patlamalar! İki gemi isabet aldı

Karadeniz açıklarında peş peşe patlamalar! İki gemi isabet aldı

Düğmeye basıldı: ‘Ç’ organize suç örgütü çökertildi

Düğmeye basıldı: ‘Ç’ organize suç örgütü çökertildi

Hasan Şaş'tan Gedson Fernandes iddiası! G.Saray'a o transferi önerdi

Hasan Şaş'tan Gedson Fernandes iddiası! G.Saray'a o transferi önerdi

İddialara ağlayarak yanıt verdi: 7 yıl önceki mesajlaşmalarını paylaştı!

İddialara ağlayarak yanıt verdi: 7 yıl önceki mesajlaşmalarını paylaştı!

Piyasaları ilgilendiren açıklama! Merkez Bankası Başkanı Karahan duyurdu

Piyasaları ilgilendiren açıklama! Merkez Bankası Başkanı Karahan duyurdu

Danıştay'dan engellilere ÖTV kararı! 10 yıllık bekleme şartı durduruldu

Danıştay'dan engellilere ÖTV kararı! 10 yıllık bekleme şartı durduruldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.