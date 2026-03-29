Menteşe’de evde çıkan yangında ev kullanmaz hale geldi

Edinilen bilgiye göre, çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, kısa sürede büyüyerek evi tamamen sardı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 112 ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. İtfaiye ekipleri yanan evde soğutma çalışmasını sürdürüyor. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.



