HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Menteşe'de korkutan kaza: 2'si ağır 4 yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Menteşe'de korkutan kaza: 2'si ağır 4 yaralı

Kaza, Menteşe'ye bağlı Devetaşı mevkiinde, 48 KN 141 plakalı araç ile 48 AR 471 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi.

Menteşe de korkutan kaza: 2 si ağır 4 yaralı 1

UÇURUMDAN YUVARLANAN VATANDAŞ KURTARILDI

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında otomobillerden birinden düşerek uçuruma yuvarlanan bir vatandaş, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu kurtarıldı.

Menteşe de korkutan kaza: 2 si ağır 4 yaralı 2

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kontrolden çıkan otomobil zeytin bahçesine girdi: 1 yaralıKontrolden çıkan otomobil zeytin bahçesine girdi: 1 yaralı
Arnavutköy’de kentsel dönüşüm devam ediyor… Candaroğlu: Bu bir zorunlulukArnavutköy’de kentsel dönüşüm devam ediyor… Candaroğlu: Bu bir zorunluluk

Anahtar Kelimeler:
Muğla kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.