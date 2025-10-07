HABER

Menteşe’de trafik kazası: 3 yaralı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Melih Kadir Yılmaz

Kaza Menteşe Uğurmumcu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğurmumcu Bulvarı üzerinde seyir halindeki otomobil yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüje çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(İHA)

Muğla kaza
