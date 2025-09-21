HABER

Menteşe’de çıkan yangın kontrol altına alındı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Menteşe’de çıkan yangın kontrol altına alındı

Yangın, İkizce Mahallesi’ndeki makilik alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle mahalledeki makilik alanda yangın çıktı. Bölgeden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın söndürme helikopterleri de sortileri ile kara ekiplerine havadan destek verdi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

