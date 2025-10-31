Menteşe’de ehliyet yoğunluğu olmadı: 2 bin 500 kişi hala eski tip ehliyet sahibi

Menteşe’de eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için son gün olmasına rağmen nüfus müdürlüğünde beklenen yoğunluk yaşanmadı. İlçede yaklaşık 2 bin 500 kişi hala eski tip sürücü belgesi mevcut olduğu tespit edildi.

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan süre bugün itibarıyla sona eriyor. Ancak Menteşe’de beklenen yoğunluk yaşanmadı. İlçe Nüfus Müdürlüğü’nde sakin bir gün geçti.

Menteşe genelinde yaklaşık 2 bin 500 kişi halen eski tip ehliyetini yenilemedi. Yeni düzenlemeye göre, 31 Ekim’e kadar başvuru yapmayan sürücüler, 1 Kasım’dan itibaren sürücü belgesi yenileme işlemi için 7 bin 438,60 TL ödeyecek. Muğla genelinde ise 26 binin üzerinde sürücü, eski tip ehliyetini henüz değiştirmedi.

