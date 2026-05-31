Menteşe’de orman yangını

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı kırsal Doğanköy Mahallesi’nde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin zamanında ve etkili müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Doğanköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevrede yükselen dumanları fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangının çevredeki ormanlık alana yayılmaması için yoğun çalışma yürüttü. Ekiplerin koordineli müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları da titizlikle gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

