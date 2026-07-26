Menteşe’de orman yangını

Fadıl Mahallesi’nde çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangına karadan Muğla orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır