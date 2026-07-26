Menteşe’de orman yangını

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı kırsal Fadıl Mahallesi’nde ormanlık alanda başlayan yangına arazöz ekipleri sevk edildi.
Son Güncelleme:
+
Yorum Yap
+
Fadıl Mahallesi’nde çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangına karadan Muğla orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum