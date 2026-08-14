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Menteşe’de riskli ağaçlar için kesim ve budama çalışması

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, can ve mal güvenliği açısından risk oluşturduğu belirlenen ağaçlarda kesim ve budama çalışması başlatıldı.Menteşe Belediyesi tarafından kent genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında, risk taşıdığı belirlenen ağaçlara müdahale ediliyor.

Menteşe’de riskli ağaçlar için kesim ve budama çalışması

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, can ve mal güvenliği açısından risk oluşturduğu belirlenen ağaçlarda kesim ve budama çalışması başlatıldı.

Menteşe Belediyesi tarafından kent genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında, risk taşıdığı belirlenen ağaçlara müdahale ediliyor. Naci Karaosmanoğlu Caddesi’nde gerçekleştirilen çalışmada 2 ağaç kesildi. Belediye ekipleri, kesilen ağaçların diplerine çalışmanın ilgili kurumların resmi izin ve onayları doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirten duyuru metinleri bıraktı. İşlemlerin, Muğla Orman İşletme Müdürlüğü ile Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün izin ve onay yazıları doğrultusunda yapıldığı belirtildi.

Duyurularda, risk taşıyan ağaçlarda kontrollü budama ve kesim işlemlerinin mevzuat hükümleri çerçevesinde ve gerekli güvenlik önlemleri alınarak gerçekleştirildiği ifade edildi. Kesim çalışmalarının tamamlanmasının ardından, kesilen ağaçların yerine yeni ağaçların dikileceği bildirildi.

Menteşe’de riskli ağaçlar için kesim ve budama çalışması 1

Menteşe’de riskli ağaçlar için kesim ve budama çalışması 2


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Muğla
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